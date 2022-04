Milan, un giovane talento rinnova: l’annuncio ufficiale

Il club rossonero ha annunciato ufficialmente la firma del prolungamento contrattuale di uno dei giovanissimi prospetti più interessanti.

Archiviata la deludente sconfitta nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan torna a concentrarsi sul campione e non solo. Infatti, è anche tempo di rinnovi di contratto.

La società rossonera ha ufficializzato di aver prolungato l’accordo con Marco Nasti, attaccante della Primavera che ha firmato fino a giugno 2026. Si tratta di uno dei giovani più interessanti della squadra allenata da Federico Giunti e il club lo ha voluto blindare.

Nasti in questa stagione ha messo insieme 15 gol e 7 assist in 24 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League. Secondo alcuni rumors di calciomercato, la Juventus si era interessata a lui. Il Milan, però, crede molto nel centravanti classe 2003 e gli ha fatto firmare un nuovo contratto.

Paolo Maldini e Frederic Massara in estate dovranno valutare le varie offerte che arriveranno per il prestito del calciatore. Potrebbe essere una buona idea mandarlo a giocare in una prima squadra della Serie B o della Serie C per permettergli di avere spazio e di crescere.

Ci sono anche indiscrezioni di mercato che lo danno come possibile contropartita tecnica da inserire in qualche operazione. Ad esempio, è emersa l’ipotesi Sassuolo nel caso in cui il Milan decidesse si imbastire una trattativa per uno dei gioielli della squadra di Alessio Dionisi. Alla dirigenza rossonera piacciono Domenico Berardi, Hamed Traoré e Gianluca Scamacca.