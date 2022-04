Il Milan sfida le grandi: super colpo a zero

Il difensore torna prepotentemente in orbita Milan: sfida a Juventus, Psg, Real Madrid e Barcellona per il super colpo a zero

Il calciomercato del Milan ha ormai preso forma da settimane, con due colpi praticamente chiusi. Il possibile cambio di proprietà, fino a questo momento, non ha stravolto le carte in tavola, con i rossoneri pronti a mettere le mani sia su Sven Botman che su Divock Origi.

I piani restano pressoché gli stessi, con l’obiettivo primario di rafforzare una trequarti con giocatori di qualità, capaci di fare la differenza e di non far pesare tutto l’attacco sulle spalle di Rafael Leao. I nomi accostati al Milan in questi giorni sono davvero tanti. Quasi tutti fanno sognare il tifoso rossonero ma servirà tempo per capire su chi il Diavolo deciderà davvero di affondare.

Come detto il calciomercato del Milan ripartirà quasi certamente dal colpo Sven Botman. Va trovato l’accordo con il Lille non rappresenta davvero un ostacolo.

Il reparto davanti a Mike Maignan appare già ben delineato. Si ripartirà chiaramente da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, che tanto bene stanno facendo in questa stagione. Sono diventati due calciatori imprescindibili di cui non poter più far a meno.

Ci sarà anche Simon Kjaer, che da qualche giorno è tornato ad allenarsi a Milanello, per completare il suo iter per farsi trovare pronto alla ripresa del prossimo campionato. Niente da fare, invece, per Alessio Romagnoli, ormai ad un passo dalla Lazio. Dovrebbe restare a fare il quinto Gabbia, utile, anche per il discorso liste.

Ritorno di fiamma

Ma le voci per rafforzare la difesa, nonostante Botman sia ad un passo, continuano a rincorrersi. Negli ultimi giorni è stato accostato con forza Bremer del Torino, destinato ad altri lidi.

Un po’ come Antonio Rudiger. Il tedesco piace tanto, soprattutto a Massara ma le richieste del difensore sono fuori portata per i rossoneri. Il Diavolo, però, stando a quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista turco, sarebbe in corsa con Real, Barcellona, Psg e Juve per l’ex Roma.