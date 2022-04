ML – Milanello, buone notizie su Ibrahimovic. Rebic in gruppo

Notizie confortanti da Milanello per quanto riguarda l’attacco, con Rebic e Ibra che fanno importanti passi in avanti

Prosegue la preparazione del Milan in vista della trasferta di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra si è allenata anche oggi a Milanello e ci sono delle importanti novità.

Stefano Pioli spera poter avere tutti quanti a disposizione nel più breve tempo possibile e le notizie che arrivano ad oggi sono più che confortanti. Secondo quanto appresa dalla nostra redazione, infatti, può considerarsi completamente ristabilito Ante Rebic. L’attaccante croato ha svolta l’intera sessione di allenamento con la squadra e ci sarà nell’importante match contro i biancocelesti.

Buone notizie anche per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha svolta la prima parte della seduta con il gruppo, per poi continuare con un lavoro personalizzato. Da capire la sua disponibilità per la partita di domenica, ma i segnali appaiono comunque confortanti.

I rossoneri si giocano tanto a Roma, ma da qui alla fine ogni gara sarà fondamentale per provare a chiudere in testa e vincere il titolo. E’ importante quindi che il tecnico abbia la rosa al completo per gli ultimi impegni. Anche domenica prossima con la Fiorentina a San Siro sarà un match ugualmente decisivo e complicato, e la presenza di Ibra può sempre fare la differenza.