Milan, la notizia è pessima: salta la Lazio, è ufficiale

Una pessima notizia per il Milan in vista del match di domani contro la Lazio. Lo ha annunciato poco fa Stefano Pioli in conferenza stampa.

Il Milan si sta preparando per la partita di domani contro la Lazio in uno Stadio Olimpico che, eccezionalmente, si vestirà di rossonero. “I nostri tifosi hanno già vinto lo Scudetto“, ha detto poco fa Pioli in conferenza stampa. L’allenatore ha toccato diversi argomenti ma ha fatto anche un importante annuncio: un’assenza pesantissima, e inattesa, per domani.

La conferenza è iniziata con una doppia bella notizia: il ritorno fra i convocati di Zlatan Ibrahimovic che ha lavorato con la squadra in allenamento ieri e oggi. Lo svedese quindi è pronto per questo match e partirà con i compagni per Roma. Vedremo se l’allenatore gli darà qualche minuto, magari nelle fasi finali del match se ce ne sarà bisogno. Convocato anche Ante Rebic, che ha avuto un problema al ginocchio prima del derby di Coppa Italia. “Ha una tendinite cronica, per fortuna sono bastati pochi giorni per recuperare“, ha detto il mister. Una buona notizia perché Rebic, se in condizioni fisiche e mentali, può essere una risorsa molto importante.

Poi però c’è anche una brutta notizia in tema infortuni. Pioli ha infatti annunciato che Ismael Bennacer non sarà della partita per un problema alla cavigilia. L’algerino ha subito una distorsione durante il match di Coppa Italia contro l’Inter e purtroppo non ha recuperato. Salterà quindi Lazio-Milan ed è un’assenza molto importante e pesante.