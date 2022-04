Mourinho: “Vorrei che l’Inter vincesse il campionato, la amo” | Milanisti furiosi

Le parole dell’allenatore portoghese al termine di Inter-Roma, gara che ha visto trionfare i nerazzurri col secco risultato di 3 a 1

Un match senza storia quello tra Inter e Roma. I tifosi del Milan hanno guardato questa partita con molto interesse, essendo l’ultimo vero big match della squadra di Inzaghi in queste ultime partite di campionato. La speranza era quella di assistere all’impresa dei giallorossi, ma niente da fare: i padroni di casa si sono imposti col risultato di 3-1.

Gara dominata dall’Inter, contro una Roma che non perdeva in campionato da diverso tempo. Eppure, questa sera, si è vista una squadra spenta quasi in balìa dell’avversario (che si è dimostrato nettamente più forte, questo va sottolineato). Mourinho alla vigilia aveva ammesso di voler continuare nella striscia positiva di risultati della sua squadra, cosa che non gli è riuscita anche perché Pellegrini e compagni si sono limitati a non concedere spazi più che a creare occasioni da gol.

E così all’Inter restano da giocare cinque gare, recupero contro il Bologna compreso. Proprio contro i rossoblu sarà la prossima sfida questo mercoledì allo stadio Dall’Ara. Adesso si fa davvero difficile per il Milan ma anche a questo punto per il Napoli. Bisognerà comunque provarci, cercando di vincere tutte le partite e poi affidandosi alla speranza. Resta il fatto che ci si aspettava qualcosa in più dalla Roma stasera. Mourinho, osannato ovviamente dal Meazza dai suoi ex tifosi, ha ringraziato il pubblico salutandolo durante la gara.

Le parole di Mourinho nel post partita fanno infuriare i tifosi del Milan

Ai microfoni di Dazn, nel post gara di Inter-Roma, Jose Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono per niente piaciute ai milanisti. Ha praticamente ammesso di tifare per l’Inter nella corsa Scudetto. Non che questa cosa non fosse risaputa, ma ribadirlo davanti alle telecamere non è stato molto carino da parte sua. E chissà come l’avranno presa i tifosi della Roma…

Queste le parole di Mourinho: “Amo immensamente l’Inter, così come loro amano me e oggi l’hanno ancora una volta dimostrato. Io voglio vincere tutte le partite, ma adesso posso ammettere una cosa pubblicamente: vorrei che fossero loro a vincere questo campionato. Adesso però io ci tengo molto alla Roma e al mio lavoro, infondo siamo dei professionisti“.

Insomma, una situazione poco piacevole e anche un tantino imbarazzante. Fatto sta che l’Inter ancora una volta ha dimostrato tutta la sua forza e per le inseguitrici la strada si fa davvero dura. L’unico pensiero del Milan però deve essere rivolto alla delicata sfida di domani sera, quando i rossoneri affronteranno la Lazio.