Lazio-Milan 1-2, le pagelle: Giroud si sblocca, Leao un ufo. Tonali da impazzire

Lazio-Milan 1-2, le pagelle: Leao incanta e serve l’assist, Giroud si sblocca. Molto bene Rebic e Ibra dalla panchina, Tonali da impazzire

Inizio di primo tempo shock per il Milan, che va sotto al primo affondo biancoceleste. Al 4′ minuto, sugli sviluppi di una rimessa laterale Milinkovic-Savic riesce a crossare con estrema facilità per Immobile, che anticipa Kalulu e mette dentro l’1-0. La reazione dei rossoneri arriva, e la prima frazione diventa un assedio alla porta di Strakosha. Tantissime conclusioni verso la porta per il Milan, ma il primi tempi si chiude con gli uomini di Sarri in vantaggio.

Secondo tempo che inizia come era finito il primo, ossia con il Milan all’attacco. I rossoneri escono dagli spogliatoi con la stessa consapevolezza della prima frazione, e segnano subito con Olivier Giroud che si sblocca dopo più di un mese. Leao vola sulla fascia a suo modo, ma stavolta appoggia per il compagno che deve solo spingere in rete. Tantissime occasioni per il Milan anche nel secondo tempo, ma il gol arriva solo nei minuti di recupero. Ibrahimovic pulisce una palla vagante in area laziale con una torre per Tonali, che stoppa di ginocchio e mette dentro un gol pesantissimo. Finisce 2-1 all’olimpico, per una vittoria in rimonta di enorme importanza.

Lazio-Milan, le pagelle

Maignan 6: Bene in uscita e nei lanci sempre precisi per i compagni, incolpevole sul gol del vantaggio di Immobile.

Calabria 6,5: Propositivo duetta bene con il compagno di reparto Messias, dando il via a tante offensive dalla destra. Tiene alla grande il duello con Zaccagni anche in fase difensiva.

Tomori 6,5: Toglie profondità alle ripartenza della Lazio con la sua velocità. Male sul gol dell’1-0, troppo sulle gambe come tutta la difesa rossonera, ma nei 90′ rimanenti praticamente zero i pericoli corsi.

Kalulu 6,5: Forse in ritardo sul gol di Immobile che lo anticipa e mette dentro l’1-0. Il resto della gara è come al solito in scioltezza, con grande applicazione sia nella fase di impostazione che di ripiego.

Theo Hernandez 6,5: Una delle sue migliori partite dal punto difensivo, tiene alla grandissima il duello con Felipe Anderson e Lazzari. Sempre propositivo non fa mai mancare il suo apporto in zona offensiva.

Kessie 6: Attento in fase difensiva, si preoccupa più di arginare che di offendere. Poche giocate degne di nota, eccezion fatta per qualche recupero di fisicità in mezzo al campo.

Tonali 7,5: Più nel vivo del gioco stavolta, più intraprendente in fase di impostazione. La sua gara è il solito mix tra giocate di qualità e di sostanza, ma la giocata più importante è la zampata al 93′ che regala la vittoria al Milan. Freddo come una punta sotto porta, stoppa di coscia e infila Strakosha in scivolata, un gol assolutamente non facile e banale.

Messias 6,5: Molto attivo questa volta sulla fascia, punta con costanza e mette dentro palloni improntati per i compagni. Sfiora un gran gol su azione personale(Krunic 69′ 6: Buonissimo l’impatto dalla panchina, gestisce tanti palloni delicati con calma e lucidità).

Brahim Diaz 5: Ancora opaca la gara del trequartista, che si iscrive al match per un paio di tiri sul corpo degli avversari e nulla più. Tanta imprecisione e poca pericolosità (Rebic 67′ 6: Il suo ingresso cambia il mat)

Leao 7: Come sempre l’uomo più pericoloso. Tantissimi pericoli creati alla difesa laziale oltre all’assist sontuoso per il pareggio di Giroud. Molte le iniziative personali, spesso anche un pizzico di egoismo, ma anche di sfortuna.

Giroud 6,5: Spreca di testa una grande palla di Messias, ma mette la zampa sullo splendido cross di Leao per il gol del momentaneo pareggio (Ibrahimovic 67′ 6: Tocca pochissimi palloni dal suo ingresso, ma ha il tempo di concludere andando vicino al gol e di offrire l’assist per il gol vittoria. La torre per Tonali è perfetta, nel momento del match più delicato).