Lazio-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Lazio-Milan chiude il programma domenicale della 34.a giornta di Serie A. Le indicazioni su dove vedere il match dell’Olimpico, stasera alle 20.45

A un anno di distanza, Lazio e Milan si ritrovano all’Olimpico per il match di ritorno di campionato. Era il 26 aprile 2021 quando i biancocelesti di Inzaghi si imposero 3-0, complicando e non poco la corsa Champions del Milan, obiettivo poi raggiunto nel finale di stagione.

Stasera, le aspettative sul match saranno le stesse. Entrambe le squadre, infatti, giocano per tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi: il Milan per superare nuovamente l’Inter e tornare in vetta alla classifica in attesa del recupero dei nerazzurri con il Bologna; la Lazio per compiere un passo importante per la possibile qualificazione europea.

Il Milan si presenta all’Olimpico con Ibrahimovic e Rebic recuperati almeno per la panchina. Out Bennacer con Kessie che torna in mediana con Tonali. Diaz titolare. Tutti confermati gli altri con Saelemakers che dovrebbe spuntarla su Messias. Tutti recuperati nella Lazio, dopo i problemi dovuti all’influenza in settimana. Unico assente, Pedro, per un problema muscolare.

Quello odierno sarà il terzo confronto stagionale tra Milan e Lazio. Nei precedenti due, i rossoneri si sono imposti a San Siro per 2-0 in campionato a settembre e per 4-0, lo scorso febbraio, nel quarto di finale di Coppa Italia disputato in gara unica.

Lazio-Milan, dove vederla in streaming e diretta tv

Lazio-Milan è un’esclusiva assoluta di Dazn. Il match, pertanto, sarà visibile in streaming tramite l’applicazione della piattaforma OTT disponibile per smart tv, dispositivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e console di gioco. Ci sarà Pierluigi Pardo in telecronaca con Diletta Leotta nel pre match e Marco Cattaneo per gli approfondimenti post partita. Non ci sarà la diretta tv su Sky se non per i clienti Business (bar, ristoranti, alberghi). Su Sky Sport, gli highlights saranno disponibili solo in tarda serata. Commenti sulla partita a Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

A un mese esatto dalla conclusione del campionato, è già stata stilata la programmazione tv delle prossime tre giornate nelle quali il Milan affronterà Fiorentina, Verona e Atalanta. Tutte le tre partite saranno trasmesse in esclusiva da Dazn. Da stabilire la programmazione dell’ultimo turno che terrà conto delle posizioni di classifica e dei verdetti ancora da emettere.