Tonali: “Sembrava San Siro. Nessuno ci credeva, ma restiamo umili”

Queste le parole del man of the match al termine della sfida vinta dai rossoneri per 1-2

Il Milan non molla e riesce a vincere in extremis la sfida contro la Lazio all’Olimpico grazie al guizzo di Sandro Tonali nell’ultimo pallone giocabile. Un risultato fondamentale per la corsa scudetto perché tiene ancora tutto aperto.

I rossoneri si impongono quindi per 1-2 sui biancocelesti e portano a quota 74 punti in classifica, nuovamente a +2 sull’Inter. Ha commentato la vittoria a fine match proprio Tonali, autore del gol decisivo. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “E’ stata un’emozione bella che ci ha portato un risultato che abbiamo sudato. Siamo partiti male e sentire gran parte rossonero è stata veramente una cosa folle e ringraziamo i tifosi che sono venuti fino a qui e i tifosi di Roma milanisti che sono venuti allo stadio stasera. Era come giocare a San Siro e questo l’abbiamo sentito in campo”.

Il centrocampista rossonero ha poi aggiunto: “Non so dire se è stata una delle emozioni più belle della mia vita però è una che sicuramente non dimenticherò. segnare qualsiasi gol col Milan è una delle emozioni che non si dimenticano. La partenza? Non lo so, siamo partiti male anche al derby e poi abbiamo avuto la forza di reagire. Dopo un primo tempo chiuso all’assalto, non abbiamo concesso quasi nulla abbiamo creato tanto senza trovare a volte la conclusione”.

Sullo scudetto

“Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Nessuno ci credeva tranne noi e i nostri tifosi. Siamo davanti senza sentire mai “il Milan è forte”. Noi siamo lì davanti, siamo utili e vogliamo restare così”.