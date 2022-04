Il brasiliano al Milan: l’annuncio dell’attaccante

Arrivano le parole dell’attaccante accostato al Milan. Il giocatore internazionale si è così espresso in merito al proprio futuro. Ecco le sue dichiarazioni

La sua stagione non è stata certo esaltante ma nel weekend è stato il protagonista assoluto del successo del Manchester City contro il Watford. Sabato, nel successo per 5 a 1 dei Citizens, è arrivato un poker di Gabriel Jesus, che ha decisamente migliorato i suoi numeri stagionali. Ora i gol realizzati sono 11, di cui 7 in Premier League, oltre che 12 assist.

Il contratto del brasiliano è in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno 2023. Tutto lascia pensare – visto anche il sempre più probabile arrivo di Haaland – che a fine stagione le parti si diranno addio. Negli ultimi giorni, il nome di Gabriel Jesus è stato accostato anche al Milan, oltre che alla solita Juventus.

La possibilità, davvero concreta, di vedere InvestCorp come nuova proprietà, sta spingendo molti media ad avvicinare ai rossoneri calciatori davvero di prestigio. Oggi ad esempio è stata la volta di Mahrez.

La posizione del brasiliano

Scopriremo nelle prossime settimane se Gabriel Jesus potrà diventare davvero una pista da seguire da vicino. Nel frattempo dall’Inghilterra arrivano le sue dichiarazioni.

Il classe 1997, in un’intervista a ‘The Guardian’, ha risposto così in merito al suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Manchester City: “Non è il momento di parlare del mio futuro. Ora è il momento migliore della stagione. Voglio divertirmi, rimanere concentrato sulla mia squadra”.