Lascia il Real Madrid a zero: ha scelto la sua nuova squadra

Dalla Spagna arriva la notizia che mette fine alle voci di mercato sul Milan: il fantasista che piace ai rossoneri ha scelto la sua futura squadra.

La vittoria del Milan di ieri sul campo della Lazio ha messo in risalto due importanti verità in casa rossonera. La prima è positiva, ovvero la conferma dello spirito battagliero che la squadra di Pioli dimostra da due anni a questa parte.

La seconda è una carenza importante. Al Milan manca qualità e sfrontatezza sulla trequarti. Ieri tra i più deludenti della formazione rossonera è risultato Brahim Diaz, fantasista e numero 10 che però in certi incontri fatica a farsi valere, nonostante abbia classe e tecnica affermate.

Ecco perché, tra i possibili desideri di mercato del Milan in vista della prossima stagione, c’è anche l’approdo di un nuovo trequartista puro. Un regista offensivo che possa avere maggior risalto e concretezza di Diaz, senza costringere Pioli a stravolgere il suo 4-2-3-1 di partenza.

Lascerà Madrid, ma il futuro è ancora in Spagna

Tra i numeri 10 osservati dal Milan in tempi recenti c’è un altro calciatore del Real Madrid (proprio come Diaz) che poteva rappresentare una scelta ideale e anche conveniente dal punto di vista economico.

Si tratta dello spagnolo Isco, calciatore di assoluta qualità ed esperienza. Il classe ’92 ha vinto tutto con la maglia delle merengues, ma sembra ormai al capolinea dell’avventura a Madrid. Il suo contratto è in scadenza a giugno e non vi sono possibilità concrete di rinnovo, visto che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti.

Un’occasione d’oro di mercato a parametro zero per il Milan e per molti altri club europei. Ma secondo le indiscrezioni riportate da Sport.es, pare che Isco abbia già fatto la propria scelta. Il talento cresciuto a Valencia sembra orientato a rimanere in Liga, accantonando le offerte in arrivo da altri campionati, anche prestigiosi.

Accordo molto vicino tra Isco ed il Betis Siviglia, la squadra che l’altro ieri si è laureata campione della Coppa del Re 2022. I bianco-verdi avrebbero anticipato la concorrenza e convinto il calciatore del Real a trasferirsi in Andalusia, sposando il progetto di Manuel Pellegrini che sta letteralmente accrescendo il prestigio della sua squadra.

Isco già a gennaio aveva rifiutato le avance provenienti dalla Fiorentina e da alcuni club di Qatar ed Emirati Arabi. Evidentemente la sua volontà è sempre stata quella di giocarsi le proprie carte ancora in Spagna. Un peccato per il Milan, che avrebbe potuto ingaggiare low-cost un talento puro dall’esperienza internazionale infinita.