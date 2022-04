Milan, anche Ancelotti crede nello Scudetto: “Che vinca il Milan!”

L’ex allenatore della squadra rossonera ha commentato la corsa scudetto ai microfoni di Sky Sport

Alla vigilia dell’importantissima sfida di domani sera del suo Real Madrid all’Etihad contro il Manchester City, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. I blancos si giocano la semifinale d’andata di Champions League in casa degli inglesi.

Ancelotti ha commentato la sfida che attende i suoi ragazzi ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: “E’ bello essere qui a giocare una semifinale di Champions. C’è soddisfazione e preoccupazione per la sfida di domani. Ora ci godiamo questo momento e siamo felici per il campionato. Il vero Real è quello arrivato fin qui, ora dobbiamo essere bravi in questa doppia semifinale”.

Davvero in pochi effettivamente si aspettavano il Real in semifinale, soprattutto dopo i sorteggi degli ottavi e dei quarti, eppure Ancelotti ha dimostrato ancora una volta le sue capacità e la sua esperienza in panchina, avendo la meglio su squadroni come Psg e Chelsea.

L’ex tecnico rossonero ha poi voluto commentare anche la corsa scudetto in Serie A, elogiando la squadra che ha allenato per ben nove anni, dal 2001 al 2009. La vittoria rossonera di ieri all’Olimpico contro la Lazio ha convinto in tanti sulle possibilità di trionfo finale, e ci crede anche lui: “Milan o Inter? Seguo e sono molto attratto dal calcio italiano. Ieri i rossoneri hanno fatto una vittoria importante e sarà una bella lotta, che non c’era da tanto tempo in Italia. E che vinca il Milan“.