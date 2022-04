Milan, bomba dalla Francia: idea dal Manchester City!

Il Milan targato Investcorp pare non volersi fare problemi riguardanti il prezzo dei giocatori. Sarà un calciomercato coi rossoneri protagonisti

Non bada a spese Investcorp, fondo con sede nel Bahrain vicino a diventare proprietario del Milan con l’acquisizione del club che potrebbe concretizzarsi già tra qualche settimana sulla base di circa un miliardo di euro. La speranza è di vedere il Milan finalmente tornare a livelli competitivi anche in Europa.

E’ questo l’obiettivo numero uno di Investcorp, ma per fare ciò c’è bisogno di investire. Anche questo rientra tra i piani del fondo, tanto che sui vari media sono già apparsi diversi nomi di calciatori di un certo livello su cui sarebbe piombato il Milan per la prossima stagione. E’ un dato di fatto che i rossoneri debbano intervenire seriamente sul mercato per creare una rosa ancor più competitiva, continuando certamente a comprare giocatori giovani e di prospettiva ma alternandoli magari a calciatori già noti e della qualità che può fare la differenza.

Da Botman a Renato Sanches, passando per il già sicuro rossonero Yacine Adli. Sono questi i nomi più risonanti in questo momento, col difensore e il centrocampista attualmente al Lille vicini a vestire la maglia del diavolo a partire dalla prossima annata. Vedremo se poi tutto alla fine si concretizzerà, in attesa anche di capire quando verrà definito il closing da Investcorp ed Elliott. C’è poi il dubbio riguardante l’area tecnica: Maldini, Massara, Gazidis, Pioli. Resteranno?

Dal Manchester City al Milan: in Francia sono sicuri

Tornando alla questione mercato, comunque vadano le cose il Milan dovrà essere protagonista nella prossima sessione estiva. Il club di via Aldo Rossi è tornato a fare la voce grossa in Italia, e dopo la prima vera esperienza europea in Champions League è il momento di tornare grandi anche in ambito internazionale. Ecco perché c’è bisogno, come dicevamo prima, anche di acquistare calciatori che sono in grado di fare sin da subito la differenza.

Tra questi rientra certamente Riyad Mahrez, trequartista e all’occorrenza esterno offensivo in forza attualmente al Manchester City. Il vero top player di quest’anno della squadra allenata da Pep Guardiola, che non può proprio fare a meno dell’algerino che sicuramente sta vivendo la sua miglior stagione in questa annata. Su Mahrez c’è grande attenzione da parte di Real Madrid, Barcellona e Psg, ma secondo quanto riportato dal portale francese footmercato.net ci sarebbe il possibile inserimento proprio del Milan.

Di sicuro Investcorp vorrà iniziare col piede giusto e per questo difficilmente baderà a spese. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, subito dopo il closing potrebbe esserci la prima vera offerta concreta per il compagno di Nazionale di Ismael Bennacer. Sarà lui l’esterno offensivo tanto richiesto ultimamente da Pioli? Immaginiamo che il tecnico emiliano sarebbe davvero contento di poter allenare un campione come Mahrez. Per ora si tratta solo di un grande sogno, nell’attesa di capire quali sono realmente le intenzioni del fondo con sede nel Bahrain.