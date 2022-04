Tonali, l’esultanza sotto la Curva: immagini da brividi – VIDEO

L’esultanza di Sandro Tonali al gol del 2-1 contro la Lazio ha letteralmente fatto impazzire il pubblico rossonero, allo stadio e non solo.

Forse da troppo tempo i tifosi milanisti non vivevano un’emozione così forte in campionato. La vittoria in extremis sulla Lazio ha dato dimostrazione di coraggio, forza e voglia di vincere.

Il gol del 2-1 all’Olimpico lo ha segnato Sandro Tonali. Sicuramente uno dei calciatori maggiormente apprezzati in casa rossonera durante la stagione in corso. Un vero tifoso milanista che sta dando il massimo per la sua squadra, oltre a denotare grandi miglioramenti tecnici e tattici.

Incredibile l’emozione e la bolgia subito dopo la rete al 93′ minuto. Tonali, non appena insacca in spaccata il pallone del vantaggio, si toglie la maglia e, con gioia incontenibile, si riversa sotto i distinti sud dello stadio Olimpico, settore destinato al pubblico in trasferta.

Il video pubblicato dal profilo Instagram di MilanLive.it raccoglie proprio la grande emozione di quel momento. Tonali si affaccia sotto ai propri tifosi e ringhia tutta la sua soddisfazione, trovando in risposta un settore scatenato, letteralmente esploso per un gol decisivo ed una vittoria a dir poco meritata.

Subito dopo il numero 8 rossonero, ormai senza maglia addosso, viene travolto dai suoi compagni che lo soffocano in un’esultanza corale. Immagini non certo inedite, ma che vogliono dire molto: l’unione del gruppo Milan, l’emozione di una vittoria difficile ed importante ma soprattutto il ritrovato entusiasmo del popolo rossonero.

Dopo la vittoria facile dei rivali dell’Inter in Coppa Italia e sabato in campionato contro la Roma sembrava che molti milanisti fossero ormai destinati al secondo posto in classifica. Il gol di Tonali ha ricordato ai più pessimisti che il Milan c’è e che se la giocherà fino in fondo. Anche se in molti lo danno sfavorito, il Diavolo darà filo da torcere nella corsa Scudetto.