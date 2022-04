Fiorentina, Italiano annuncia: “È recuperato” | Ci sarà contro il Milan

L’allenatore della Fiorentina ha annunciato di aver recuperato dall’infortunio il suo giocatore. Un’arma in più per la Viola, che potrà quindi averlo a disposizione anche contro il Milan…

Archiviata la vittoria al cardiopalma contro la Lazio, il Milan è già pronto per preparare la prossima di campionato contro la Fiorentina. Un’altra gara di grande difficoltà, dato che la Viola ha dimostrato in questa stagione di poter competere al meglio anche con le più forti.

Italiano ha saputo dare una chiara identità alla sua squadra, che fa del gioco offensivo la base della propria forza. Giocatori di qualità e un tatticismo notevole hanno condotto la Fiorentina a lottare per un posto in Europa. Il Milan e Stefano Pioli dovranno quindi fare un grande lavoro per schermare la corazzata viola e riuscire a conquistare i 3 punti.

Milan-Fiorentina si giocherà domenica 1 maggio alle ore 15.00. Al netto delle previsioni, il tecnico rossonero dovrebbe recuperare Ismael Bennacer per quella gara. Domani avverà la ripresa degli allenamenti a Milanello, e si potrà comprendere con chiarezza se l’algerino sia davvero pronto per tornare in campo.

Il Diavolo ha bisogno del suo mediano, che nelle ultime gare ha dimostrato una netta crescita. Per quanto riguarda la Fiorentina, arrivano novità importanti anche sul centrocampista di Vincenzo Italiano. Contro le previsioni, pare che sarà a disposizione nella gara di domenica contro il Milan.

Italiano: “Convocato contro l’Udinese”

La Fiorentina ha contato due grosse perdite nell’ultima settimana. Quella più dolorosa riguarda certamente Gaetano Castrovilli. Il centrocampista azzurro ha con ogni probabilità chiuso la sua stagione, a causa di un grave infortunio al menisco.

La Viola ha temuto il peggio nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, quando anche Lucas Torreira si è fermato per un problema fisico. L’uruguagio, perno centrale del gioco della Fiorentina, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome.

Non un infortunio di poco conto. Si pensava che il centrocampista saltasse diverse partite, ma grazie ad una grandissima forza di volontà sembra già aver recuperato dal problema. Difatti, come dichiarato oggi da Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Udinese, Torreira sarà convocato per la gara di domani.

Probabilmente, l’uruguaiano non comincerà dall’inizio la gara, ma potrà essere molto utile a partita in corso. Dalla sua convocazione per il recupero contro l’Udinese si deduce chiaramente che sarà presente anche per la gara di domenica pomeriggio contro il Milan.

Queste le parole di Italiano in conferenza stampa: Non è mai semplice preparare partite in così poco tempo per il recupero delle energie, l’attenzione ai dettagli. Torreira? E’ convocato”.