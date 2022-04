Mahrez, idee chiare del Manchester City: dialoghi in corso

Arrivano novità sul grande sogno di mercato del Milan! Il calciatore ha accolto di buon grado l’interesse dei rossoneri. Le ultime…

Mancano pochi giorni per sapere con certezza quello che sarà il futuro prossimo del Milan. Venerdì 29 aprile dovrebbe avvenire il signing tra InvestCorp e il club rossonero. Un pre-accordo che potrà dirsi definitivamente concluso soltanto dopo il termine della stagione.

Già si fantastica su quello che sarà il mercato estivo del Milan con al comando il fondo miliardario del Bahrein. I tifosi sono entusiasti e si aspettano dei colpi di assoluto prestigio, mirati a riportare la squadra a competere ai più alti livelli del calcio europeo, quello che conta.

I nomi in ballo sono già parecchi, tutti molto importanti e di grande blasone. Da Marco Asensio a Nkunku, ma anche Berardi, Scamacca e Darwin Nunez. Da quando è entrato in ballo il nome di InvestCorp, le previsioni sul mercato del Milan hanno fatto un grosso salto di qualità.

Eppure, la premessa è stata chiara: il fondo del Bahrein potrà fare maggiori investimenti, ma sempre mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità economica del club. I media però continuano ad accostare al Milan giocatori molto forti, e dal costo del cartellino parecchio elevato.

L’ultima grande suggestione menzionata in ambito rossonero porta il nome di Riyad Mahrez. Una voce di mercato che ha infiammato gli animi dei tifosi milanisti, e che continua a trovare conferma ogni giorno. Ci sono delle novità in merito.

Mahrez, futuro da scrivere: Milan e Barcellona in pressing, ma…

Non si possono assolutamente discutere le doti tecniche e tattiche di Riyad Mahrez, ad oggi considerato uno dei calciatori più forti in circolazione. Ne ha dato l’ennesima dimostrazione ieri sera, nella stratosferica sfida tra Manchester City e Real Madrid. L’algerino, compagno di Nazionale con Bennacer, ha fatto faville propiziando giocate e assist da urlo. Peccato per la rete mancata, ma più volte Riyad è stato ad un passo dal bucare Courtois.

Adesso, ad una anno dalla scadenza del contratto (2023), il futuro di Mahrez sembra incerto. A 31 anni, l’esterno potrebbe decidere di cambiare aria e di concedersi un’ultima importante tappa della sua carriera. Dal suo canto, il Manchester City vorrebbe rinnovare il suo contratto e in tal senso arrivano novità importanti.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, accreditato esperto di mercato turco, il City e Mahrez avrebbero avviato le discussioni per il prolungamento contrattuale. Ancora nulla di certo. Non si conosce l’offerta presentata dal club di Manchester, e non si è certi della volontà del giocatore.

Attenzione, perchè la medesima fonte fa sapere che Riyad Mahrez è al contempo molto felice del corteggiamento di Milan e Barcellona. Già, perchè anche i blaugrana hanno fiutato l’affare che porta all’algerino. I prossimi giorni potranno essere decisivi per comprendere la situazione. Se l’esterno non dovesse rinnovare, il Milan, magari con InvestCorp al comando, potrebbe tentare l’affondo concreto.

Mahrez rappresenta un sogno immenso per i tifosi. Ad oggi è solo una suggestione, ma mai dire mai nella vita!