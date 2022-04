Milan e Inter, volata Scudetto: gli orari delle ultime quattro partite

Il ko dell’Inter a Bologna rende nuovamente il Milan padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Nel finale di stagione, entrambe le contendenti allo Scudetto hanno una certezza nel calendario dei prossimi impegni

Milan 74, Inter 72 a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A tra i più combattuti e incerti dell’ultimo decennio. Non ci si ritrovava in una situazione simile dalla stagione 2017-18 quando il Napoli di Sarri, con la vittoria nello scontro diretto, si era portato a -1 dalla Juventus di Allegri, futura vincitrice del titolo.

L’inaspettata sconfitta dell’Inter a Bologna ha allineato la classifica. Niente più asterischi in vetta e la certezza che il Milan è tornato padrone del proprio destino con la possibilità ulteriore di giocarsi un piccolo ma prezioso bonus in caso di filotto dell’Inter. I rossoneri, infatti, potrebbero anche pareggiare una partita e vincere le altre tre per concludere in vetta la stagione. In caso di arrivo a pari punti, infatti, gli scontri diretti, primo fattore dirimente, premierebbero Ibra e compagni.

La situazione resta, comunque, molto fluida. Tutto è ancora apertissimo e ogni partita va affrontata e vinta anche contro avversari, sulla carta, ampiamente alla portata. Ne restano altre quattro da disputare. Tra tanta imprevedibiltà c’è, tuttavia, una certezza: almeno fino al penultimo turno, Milan e Inter giocheranno in orari differenti, oltreché in giorni diversi in due occasioni.

Milan e Inter, calendario (e orari) a confronto

Di seguito, tutti i prossimi impegni di Milan e Inter con orari e date dei match

35. Giornata

Milan-Fiorentina (ore 15, domenica 1 maggio)

Udinese-Inter (ore 18, domenica 1 maggio)

36.a Giornata

Inter- Empoli (ore 18.45, venerdì 6 maggio)

Verona-Milan (ore 20.45, domenica 8 maggio)

37.a Giornata

Milan-Atalanta (ore 18, domenica 15 maggio)

Cagliari-Inter (ore 20.45, domenica 15 maggio)

Nell’ultima giornata di Serie A, in programma tra 22-23 maggio, il Milan andrà in trasferta a Sassuolo mentre l’Inter riceve la Sampdoria a San Siro. Gli orari saranno stabiliti in seguito in base alla situazione di classifica con eventuale contemporaneità in caso di situazione ancora in bilico.

Tra la sfida con l’Empoli e quella con il Cagliari, l’Inter avrà anche la finale di Coppa Italia, mercoledì 11 maggio, contro la Juventus all’Olimpico. Infine, tutte le partite di Milan e Inter fino alla 37.a giornata saranno tutte trasmesse in streaming su Dazn senza contemporaneità con Sky.