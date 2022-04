Raiola, in gravi condizioni al San Raffaele: Ibrahimovic gli fa visita

Secondo le news dell’ultim’ora, Zlatan Ibrahimovic ha fatto visita a Mino Raiola in ospedale. Le condizioni dell’agente sono molto gravi…

Quello che è accaduto oggi rappresenta un fatto molto grave! Ancora una volta, Mino Raiola si è trovato sotto l’occhio del ciclone. Il super agente sportivo è stato dato per deceduto, quando in realtà, seppur in gravi condizioni, si trova vivo all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Raiola lotta da tempo con una grave malattia ai polmoni, che lo ha anche costretto ad un delicato intervento qualche mese fa. Ma di qui ad affermare la sua morte ci vuole molto coraggio! La notizia è stato presto smentita per fortuna, con in seguito lo stesso Mino a comunicare di essere ancora in vita tramite un tweet.

Ciò non toglie, come accennato, che le sue condizioni di salute sono attualmente molto gravi. A comunicarlo è stato anche Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele. Il dottore ha confermato che Mino Raiola sta attualmente combattendo con la malattia, aggiungendo una frase molto diretta a chi ha speculato sulla notizia della sua morte.

“Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo” ha riportato ANSA. Il noto procuratore ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno e affetto. Ma c’è chi ha fatto sentire tutta la sua vicinanza direttamente di persona. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan da sempre amico di Mino, oltre che suo assistito.

A riportare la notizia è Sportmediaset, che aggiunge che il bomber svedese si è recato al San Raffaele nel tardo pomeriggio.