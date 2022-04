Verso Milan-Fiorentina, Italiano annulla l’allenamento odierno: il motivo

La Fiorentina non si è allenata nella giornata di oggi. L’allenatore Vincenzo Italiano ha sospeso la seduta di lavoro nonostante manchino tre giorni al match contro il Milan.

Giornata parecchio significativa quella di ieri, che ha visto l’Inter di Simone Inzaghi perdere in trasferta contro il Bologna. Il famoso recupero è stato disputato, ma i nerazzurri non hanno trovato i 3 punti e quindi hanno mancato l’occasione per il sorpasso al Milan in classifica.

Una grande serata, quindi, per i tifosi rossoneri. Ma attenzione! Adesso la squadra di Pioli ha nuovamente il destino nelle proprie mani, e basterebbe poco per mandare tutto in fumo. È assolutamente necessario tenere altissima la concentrazione e giocare le ultime quattro partite restanti al massimo delle energie fisiche e mentali.

Sempre quella di ieri è stata una giornata pesantissima per la Fiorentina, la prossima avversaria di campionato del Milan. La Viola di Italiano ha subito una sconfitta orrenda contro l’Udinese. 0-4 il risultato finale. Nessuno si aspettava una disfatta del genere, per lo più in casa della Fiorentina.

La squadra guidata da Vincenzo Italiano ha mostrato grandissime cose in questa stagione, non a caso avvicinandosi ad un passo dalla zona Europa. Da qualche gara, però, la Viola sembra essersi inceppata. Tre le sconfitte consecutive, includendo quella in Coppa Italia contro la Juve. È stata forse quella disfatta a stroncare gli animi ribelli dei giocatori della Fiorentina.

Domenica sera, il calendario dice che la squadra toscana dovrà affrontare il temibile Milan in trasferta. Una gara importantissima, soprattutto per i rossoneri. I tre punti potrebbero consolidare il primato in classifica e la volata verso il fatidico scudetto. Ma se oggi la squadra di Pioli ha svolto come da programma la seduta di allenamento, di preparazione alla gara, lo stesso non è accaduto per la Fiorentina.

Fiorentina, allenamento annullato: rimangono due giorni prima del Milan

Come riportato da Labaro Viola, sito dedicato alla Fiorentina, Vincenzo Italiano ha annullato l’allenamento odierno. L’appuntamento per la seduta era fissato alle ore 11.00 di questa mattina, ma l’allenatore ha lasciato il centro sportivo poco dopo aver comunicato la decisione ai suoi giocatori.

Il motivo è chiaro e semplice. Il tecnico siciliano ha voluto lasciare un pò di respiro al gruppo dopo le recenti pesanti sconfitte. Un pò di tempo per recuperare energie mentali e fisiche. Ma ciò significa che in vista della gara col Milan, la Fiorentina avrà soltanto due giorni di preparazione. Difatti, la squadra tornerà ad allenarsi soltanto domani, con sabato ultimo giorno di rifinitura prima della partenza per Milano.

Una scelta che può essere opinata, ma che in realtà cela grande empatia da parte dell’allenatore Italiano, che probabilmente ha visto in grande difficoltà i suoi giocatori,