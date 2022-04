Calendario stagione 2022-2023: le date di Serie A e Coppe

Il Corriere dello Sport rende note le date delle gare della prossima stagione. Serie A e Coppe. Eccole di seguito…

La stagione 2021/2022 sta ormai per terminare. Mancano quattro gare al termine del campionato, con un Milan in piena lotta scudetto. E come di consueto, quando si arriva agli sgoccioli, non si può che pensare alla prossima stagione. Sono già state decise le date delle gare del prossimo campionato di Serie A, ma anche delle finali delle varie Coppe, da quella italiana a quelle europee.

Ebbene, il Mondiale in Qatar ha praticamente scombussolato il calendario della stagione 2022/2023. Il campionato di Serie A inizierà in anticipo, con data fissata il 14 agosto, mentre la fine è pronosticata addirittura per il 4 giugno. Sarà quindi una stagione lunga e ricca di impegni.

Tra fine maggio e inizio giugno avranno invece luogo le finali di Coppa Italia, Conference, Europa e Champions League.

Di seguito, le date della stagione 2022/2023 rese note da Il Corriere dello Sport:

12 agosto 2022 : Finale di Supercoppa Italiana

: Finale di Supercoppa Italiana 14 AGOSTO 2022 : 1° giornata di campionato

: 1° giornata di campionato 21-28-31 AGOSTO 2022 : 2°-3°-4° giornata di campionato

: 2°-3°-4° giornata di campionato 5-11-18 SETTEMBRE 2022 : 5°-6°-7° giornata di campionato

: 5°-6°-7° giornata di campionato 2-9-16-23-30 OTTOBRE 2022 : 8°-9°-10°-11°-12° giornata di campionato

: 8°-9°-10°-11°-12° giornata di campionato 6-9-13 NOVEMBRE 2022 : 13°-14°-15° giornata di campionato

: 13°-14°-15° giornata di campionato 14 NOVEMBRE 2022 : inzio sosta Mondiali Qatar

: inzio sosta Mondiali Qatar 4 GENNAIO 2023 : ripartenza con 16° giornata di campionato, quartultima del girone di andata

: ripartenza con 16° giornata di campionato, quartultima del girone di andata 24 MAGGIO 2023 : finale di Coppa Italia. Ottavi e quarti si giocheranno tra gennaio e febbraio, le semifinali in aprile

: finale di Coppa Italia. Ottavi e quarti si giocheranno tra gennaio e febbraio, le semifinali in aprile 31 MAGGIO 2023 : finale Conference League

: finale Conference League 4 GIUGNO 2023 : ultima giornata di campionato

: ultima giornata di campionato 7 GIUGNO 2023 : finale Europa League

: finale Europa League 10 GIUGNO 2023: finale Champions League

*le fasi a girone di tutte le coppe europee partiranno il 6-7-8 settembre 2022 e si concluderanno l’1-2-3 novembre 2022. Da febbraio 2023 al via le fasi di eliminazione diretta.