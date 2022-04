Dal Lipsia il colpo della svolta: un sogno da 60 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è concretamente interessato al talentuoso trequartista. Per i tifosi rappresenterebbe un colpaccio…

Il Milan è attualmente nel pieno di una metamorfosi. Come un bruco, che da tanti anni fatica a diventar grande, sta vedendo aprire le sue ali da farfalla. Il processo non è ancora compiuto, e non è detto che accada, ma le basi per l’exploit ci sono tutte.

In piena lotta, da favorito adesso, per lo scudetto, il club rossonero si appresta anche ad un decisivo cambio di proprietà. La prossima settimana dovrebbe avvenire l’effettivo signing con InvestCorp, il miliardario fondo del Bahrein pronto a far grande il Diavolo.

Sono già diverse le previsioni su quello che sarà il Milan in mano agli arabi. Pronostici ricchi e tanto positivi. E lo stesso non si può non pensare del mercato. Con il club in mano a InvestCorp, gli investimenti per la rosa potranno essere maggiori e di grande prestigio.

Non spese completamente folli, questo è certo. Più volte è stato ribadito come Alardhi, Presidente Esecutivo di InvestCorp, miri ad una crescita scaglionata nel tempo, prestando grande attenzione alle economie sostenibili del club rossonero.

Ciò non toglie che da diverse settimane nomi di grandi giocatori vengano accostati al Milan di Stefano Pioli. Asensio, Darwin Nunez, Haller, e non soltanto. Per la trequarti, pare che Maldini e Massara stiano guardando con forte interesse ad un assoluto talento.

Milan, ecco il trequartista perfetto: arriva dalla Bundesliga

Calciomercato.com ha confermato le ultime voci di mercato. Il Milan è concretamente interessato a Chrtistopher Nkunku, la rivelazione del Lipsia. Di nazionalità a metà tra quella congolese e quella francese, Nkunku ha attualmente gli occhi di tutta Europa addosso. Non sono passate inosservate le sue recenti prestazioni in Europa League, e l’Atalanta ne sa qualcosa.

Ma in generale, è stata positivamente folle la stagione dell’ex PSG, che ha messo a segno ben 30 gol e fornito 20 assist in 47 presenze. Numeri da brividi, che stupiscono dato che non parliamo di un centravanti puro. Nkunku è prettamente un trequartista che agisce dietro la punta, ma sa destreggiarsi al meglio anche da esterno di destra o da seconda punta.

Come dicevamo, è seguito con attenzione da tanti top club europei. Il suo contratto con il Lipsia è in scadenza nel 2024, ma l’estate che verrà potrà essere quella della sua definitiva consacrazione. L’approdo in un club di grande blasone potrebbe sancire il suo exploit. Il Milan, dal suo canto, sembra stia facendo sentire la sua presenza.

Classe 1997, ha un valore altissimo attualmente, simile ai 60 milioni di euro. In più, la scadenza del suo accordo con i tedeschi e distante due anni ancora. Servirebbe assai probabilmente un grande sforzo economico. Ma ormai si spera solo in InvestCorp e nelle sue promettenti strategie di mercato!