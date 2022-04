Donnarumma, un altro errore: gol sul primo palo – VIDEO

Continua a non decollare l’avventura di Gigio Donnarumma in Francia. Dopo la papera costata l’eliminazione dalla Champions, la storia si ripete

E a quanto pare c’è qualcuno che, lontano dal Milan, non si è ancora ambientato al meglio, diciamo così. Gianluigi Donnarumma continua ad avere problemi con il Paris Saint-Germain ed un altro gol preso dai parigini coincide con un suo errore abbastanza grave per un portiere che ha vinto l’Europeo con la Nazionale Italiana.

Mentre in Italia c’è chi si gode Mike Maignan, in Francia forse qualcuno si mangia ancora le mani per una situazione che poteva assolutamente essere gestita meglio. Perché è inutile negarlo: il modo in cui si sono lasciati Donnarumma e il Milan non è bello, dopo tutto ciò che si era creato. Già anni fa la piazza rossonera aveva perdonato un comportamento poco consono da parte del portiere, che aveva chiesto uno stipendio maggiorato nel primo anno targato Fassone e Mirabelli.

Risolta quella questione, Donnarumma è andato via la scorsa estate a parametro zero ed è stato sostituito da Maignan. Ovviamente il popolo milanista era un po’ scettico, ma a questo punto della stagione possiamo affermare con certezza che l’affare lo hanno fatto Maldini e Massara. Magic Mike dà certezze al diavolo, Donnarumma dà tutt’altro che sicurezza ai difensori del Paris Saint-Germain.

Lo ha dimostrato ampiamente già nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League quando, difatti, ha regalato la qualificazione ai blancos con quell’errore imperdonabile nella propria area di rigore. In quel caso aveva il pallone tra i piedi e lui, troppo sicuro di se, l’ha perso dopo l’attacco del Real che ha poi permesso a Benzema di dare inizio alla grande rimonta. Ora Donnarumma ci è ricascato, altro errore evidente nel match giocato questa sera dal suo Psg sul campo dello Strasburgo.

E’ vero, i parigini hanno già vinto il campionato (ed era prevedibile) ma non hanno mai avuto un unico portiere di riferimento. C’è sempre stata alternanza tra Gigio e Keylor Navas, e questa situazione a quest’ultimo sembra non andare più bene. Pare ovvio che, al termine di quest’annata calcistica, uno dei due dovrà abbandonare la barca. Nulla è escluso, ma se Donnarumma dovesse continuare a commettere errori di un certo tipo Leonardo potrebbe iniziare a fare qualche serio pensierino. In questo caso il portiere prende un gol abbastanza goffo sul suo palo, quello che un estremo difensore dovrebbe coprire in maniera particolare.