Milan nel progetto RE:JERSEY, maglie speciali prima della sfida con la Fiorentina – FOTO

Il Milan ha annunciato che, prima del match di Serie A Milan-Fiorentina e anche di quello contro di Serie A femminile contro l’Inter, i giocatori rossoneri indosseranno delle maglie speciali realizzate con un metodo di riciclo innovativo nell’ambito del progetto RE:JERSEY di Puma.

Si tratta di un progetto con cui Puma mira a ridurre gli sprechi e far largo a modelli di produzione più circolari. La sostenibilità, valore fondamentale per il Milan, è al centro di questo e di tanti altri progetti intrapresi dal club rossonero, con un’attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni. Queste che verranno indossate sono maglie ottenute con il 75% di maglie da calcio riutilizzate, mentre il restante 25% proviene da SEQUAL® MARINE PLASTIC.

Matthias Baeumer, General Manager BU Teamsport di PUMA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che AC Milan si sia unito a noi a far parte del progetto. Vogliamo assumerci maggiori responsabilità quando si tratta della fine del ciclo di vita dei nostri prodotti e RE:JERSEY è un passo importante nel riciclo da capo a capo”. Nell’ambito del processo di riciclo possono essere utilizzati anche capi che riportano loghi, ricami e stemmi del club. I colori vengono quindi filtrati e il materiale viene riassemblato chimicamente.

Nell’ambito del progetto AC Milan e PUMA allestiranno dei contenitori per la raccolta, dove i fan potranno donare i loro vecchi capi in poliestere, che saranno utilizzati per il progetto RE:JERSEY.