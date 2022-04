Bernardo Silva come Messias, cosa ha pensato Pioli: la risposta del mister

Interessante la dichiarazione di Stefano Pioli sul gol di Bernardo Silva contro il Real Madrid. In quel caso, l’arbitro ha concesso il dovuto vantaggio…

Brucia ancora, anche se più lievemente, la sconfitta amara e ingiusta contro lo Spezia del 17 gennaio. Il Milan aveva di fatto vinto quella partita, ma l’arbitro Serra ha combinato un vero pasticcio regalando i tre punti alla formazione ligure. Ricordiamo tutti cosa è accaduto sul finale di quella gara.

Sul risultato di 1-1, Rebic subisce fallo al limite dell’area, ma nello stesso momento il pallone finisce nei piedi di Junior Messias che con un piattone mancino batte il portiere all’incrocio. Un attimo prima che la palla entrasse in porta, si sente però il fischio dell’arbitro Serra, che di fatto annulla il gol dei rossoneri.

Un errore clamoroso poi discusso per diversi giorni dai media italiani ma anche internazionali. Serra avrebbe dovuto concedere il vantaggio, per norma, dato che dopo il fallo la palla era comunque rimasta in possesso dei rossoneri. Lo stesso arbitro è rimasto amareggiato dall’accaduto, ben consapevole del grossissimo errore commesso.

Uno strafalcione che è costato caro al Milan, dato che qualche minuto dopo è arrivato il gol dello Spezia a chiudere i giochi e a decretarlo vincitore di quella gara assurda.

A distanza di mesi, un episodio praticamente identico si è palesato durante una gara di Champions League, forse la più bella degli ultimi cinque anni. Manchester City-Real Madrid.

Pioli: “Gol di Bernando Silva? L’arbitro…”

City-Real della scorsa settimana ha lasciato a bocca aperta gli appassionati di tutto il mondo. Una gara celestiale, con un batti e ribatti offensivo da paura. Forse ad avere la peggio sono state le difese di entrambe le formazioni. Non a caso la gara è terminata 4-3.

Ma sul risultato di 3-2, come accennato, si è verificato lo stesso episodio visto in Milan-Spezia. Fallo su De Bruyne al limite dell’area del Real Madrid, con l’arbitro Kovacs che però ha lasciato correre. Il motivo? La palla è finita tra i piedi di Bernando Silva, continuando il possesso dei Citizens, che calciando in porta ha trovato un gol a dir poco strepitoso.

In soldoni. Kovacs si è dimostrato un fuoriclasse dell’arbitraggio, in generale in tutta la gara diretta, ma ancor di più in quell’episodio. Già, perchè non si è fatto ingannare dal fallo subito da De Bruyne, e ha atteso di comprendere a chi finisse la palla per attuare la norma del vantaggio.

Oggi, in conferenza stampa, Stefano Pioli è stato chiamato a rispondere proprio su quanto successo in City-Real e sulla decisione arbitrale di Kovacs. Pochi dubbi per il tecnico, che ha risposto nella maniera più adeguata possibile. “Gol di Bernando Silva? Posso dire che l’arbitro ha preso la decisione corretta”.