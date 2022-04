Fiorentina, affaticamento muscolare: niente Milan

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Fiorentina dovrà fare a meno del suo terzino contro il Milan. Out dai convocati per infortunio…

Manca soltanto un giorno ad una della gare più attese della 35esima giornata di Serie A. Milan-Fiorentina, se vogliamo, può essere considerato un big match, dato che la Viola ha dimostrato grande forza anche con le italiane più grandi in questa stagione. Il risultato dell’andata lo dimostra abbondantemente.

Nelle ultime apparizioni, però, la squadra di Italiano si è inceppata e non poco. 3 sconfitte nelle ultime 3 gare disputate, con la zona Europa che però è rimasta lì ad un passo. Sarà una gara sicuramente molto avvincente quella di domani, tra due squadre che lottano per obiettivi chiari e definiti.

Il Milan per continuare la corsa in solitaria allo scudetto, la Fiorentina per raggiungere dopo diversi anni un posto in Europa. La Viola di Italiano avrà grande voglia di rivalsa, appunto per sopperire alle ultime deludenti prestazioni. Ma i rossoneri non dovranno cedere alla frenesia, e quindi mostrare grande attenzione tecnica e mentale.

Ma se il Milan ha recuperato un pezzo importante della sua rosa, ovvero Ismael Bennacer, non va allo stesso modo per la Fiorentina. Nelle ultime settimane, la Viola ha perso malamente Gaetano Castrovilli, un giocatore importantissimo per Italiano, e che data l’operazione per infortunio ha salutato in anticipo la stagione in corso.

I guai non sono finiti qui per il tecnico siciliano. Oggi, alla vigilia della trasferta col Milan, si è infortunato un altro giocatore. Nulla di grave, ma salterà con sicurezza la gara di domani.

Fiorentina, out il terzino: pronto Venuti

Come appreso nell’ultim’ora, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Alvaro Odriozola, il terzino di grande talento arrivato da Madrid. Odriozola si è fermato oggi in allenamento per un guaio muscolare, affaticamento. Difatti, nella lista dei convocati appena diramata dalla Fiorentina non è presente lo spagnolo.

Una grossa perdita per Italiano, che non potrà contare domani su uno dei migliori elementi della sua rosa. Alvaro ha mostrato grandi cose nel corso di questa stagione, conquistando la stima del club fiorentino e della tifoseria. Al suo posto, come accade di consueto, giocherà probabilmente Venuti.