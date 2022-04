Milan, clamoroso dalla Spagna: colpo dall’Atletico Madrid!

In Spagna danno il club rossonero interessato a un calciatore importante dell’Atletico Madrid: si tratterebbe di un’operazione molto costosa.

Con il possibile arrivo di Investcorp come nuovo proprietario, è possibile che la prossima campagna acquisti regali alcuni colpi interessanti in casa Milan. Difficile oggi dire quale sia il budget a disposizione per il calciomercato, però il margine di spesa sarà maggiore rispetto alla scorsa estate.

Trapelano già molte indiscrezioni su alcuni obiettivi importanti per rinforzare la squadra di Stefano Pioli. Ci sono alcuni ruoli nei quali il club investirà per continuare a lottare per lo Scudetto in Serie A e per essere protagonista anche in Champions League.

I conti del bilancio rossonero sono in progressivo miglioramento, la dirigenza ha fatto un ottimo lavoro nel contenere i costi e nell’aumentare i ricavi. La qualificazione in Champions ha dato un grande impulso all’arrivo di nuovi sponsor e l’avvento di Investcorp alla guida del Diavolo potrebbe migliorare ulteriormente la situazione.

Calciomercato Milan, un difensore dall’Atletico Madrid? Affare difficilissimo

Per il prossimo calciomercato in entrata del Milan trapelano nomi davvero importanti del panorama calcistico internazionale. Basti pensare che negli ultimi giorni anche un calciatore come Riyad Mahrez del Manchester City è stato indicato come uno degli obiettivi. Operazione, ovviamente, molto complicata. Pep Guardiola sembra intenzionato a tenersi stretto l’ex Leicester City.

In Spagna rincarano la dose mettendo il Milan nella lista delle squadre che starebbero pensando a comprare un forte difensore che milita nella Liga. Il portale Fichajes.net riferisce che José Maria Gimenez sarebbe nella lista dei sogni di mercato del club rossonero.

Anche se in questi mesi è sempre emerso che è Sven Botman l’obiettivo primario del Milan in difesa, la fonte spagnola inserisce il Diavolo tra le pretendenti del 27enne uruguayano. Anche Chelsea e Tottenham sono sono indicate come molto interessate all’acquisto del giocatore. Le due società di Premier League probabilmente hanno maggiori chance di fare l’affare.

Gimenez ha un contratto che scade nel giugno 2025 e l’Atletico Madrid lo valuta non meno di 50 milioni di euro. Difficile che il Milan si faccia avanti per l’ex difensore centrale del Danubio. L’investimento richiederebbe molti soldi tra cartellino e stipendio. Certamente meno oneroso prendere Botman dal Lille, valutato sui 30-35 milioni e che può accontentarsi di 3-3,5 milioni di ingaggio.