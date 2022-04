Milan-Fiorentina, Pioli annuncia i convocati: tre assenze!

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di Milan-Fiorentina, ha reso note le condizioni della sua rosa. Focus su Bennacer e sugli assenti…

Conferenza stampa di spessore, come sempre, quella di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Fiorentina. Il mister dei rossoneri si è detto concentrato sulla gara di domani, unico impegno che conta veramente. Così come è concentrata assolutamente la sua squadra!

In vista dell’impegno della Viola ha tenuto banco la condizione di Ismael Bennacer, che per più di una settimana ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare. Fortunatamente, l’algerino è tornato ad allenarsi in gruppo ieri.

Stefano Pioli, incitato dai giornalisti, ha parlato anche delle condizioni della rosa in vista della gara di domani. E a proposito di Bennacer, il tecnico ha confermato che sarà della squadra, e che quindi farà parte della lista dei convocati. Le sue parole in merito:

“Sta sicuramente meglio. Sta bene, e da ieri è tornato ad allenarsi con i compagni. Domani ci sarà. Non credo che sia sottovalutato. Almeno non da me, dallo staff e dai compagni. Credo sia un centrocampista completo”.

Gli indisponibili, ovviamente, saranno Simon Kjaer e Alessandro Florenzi. Il primo, come risaputo, ha ormai terminato la sua stagione dopo il delicato intervento. Mentre per il terzino ex Roma non manca tanto al ritorno in campo. Anche Florenzi è stato operato al ginocchio, ma per lui l’entità dell’infortunio era minore rispetto a quello di Kjaer.

Alla lista degli assenti si aggiunge però un terzo rossonero, ovvero Daniel Maldini. Il figlio d’arte si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. “I non convocati saranno Kjaer e Florenzi e Daniel Maldini che ha un affaticamento. Per Florenzi si spera di riaverlo già prossima settimana” ha dichiarato Pioli in conferenza stampa.