Raiola, l’annuncio della famiglia: “Mino è scomparso”

Ad un giorno dalla falsa notizia, Mino Raiola è morto per davvero. A comunicarlo è stata la famiglia sui social…

Dopo la falsa notizia circolata nella giornata di ieri, oggi è arrivata purtroppo quella vera. Mino Raiola è deceduto. A darne comunicazione è stata la famiglia sui social, che ha sottolineato il grande impegno dell’agente portato avanti nel mondo del calcio.

Come risaputo, nonostante la falsa notizia, Mino versava in gravissime condizioni di salute. Il suo tweet a smentire la morte aveva dato un sospiro di sollievo, ma oggi il super agente non ce l’ha fatta. Aveva 54 anni. Di seguito il comunicato della famiglia sui social: