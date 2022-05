Leao: “Il mio momento più bello da quando gioco. Inter? Guardiamo il nostro”

Le parole di Rafael Leao nel post-partita di Milan-Fiorentina. Il portoghese è l’uomo della gara, della vittoria! Suo il gol che ha sancito il risultato…

Vittoria bella, emozionante, meritata! Il Milan ha battuto per 1-0 la Fiorentina in una gara bloccata sino all’82’. I rossoneri hanno condotto una gara sontuosa, dal punto di vista del gioco e del possesso. Un pò meno lucidi sotto porta, come spesso capita, ma sono state davvero tante le occasioni per andare in gol.

Alla fine l’ha risolta Rafael Leao, complice un errore del portiere della Viola, Terracciano. Una rete che scatenato un urlo liberatorio, di fiducia e coraggio. Il portoghese, dopo aver recuperato palla, si è portato in area avversaria e dopo aver saltato un difensore ha calciato in porta.

È inevitabilmente lui l’uomo partita. E come i grandi protagonisti ha rappresentato lui la squadra nel post-partita, facendosi intervistare ai microfoni di DAZN. Tanta, tantissima gioia nelle sue espressioni e nelle sue parole. Di seguito i temi e le dichiarazioni dell’attaccante del Milan:

Sul gol e sulla partita: ”È il momento più bello da quando gioco, la cosa più importante sono i 3 punti. Abbiamo creato tanto, era arrivata un po’ d’ansia. La mia squadra ha fatto un lavoro fantastico. Questa era una finale, adesso mancano altre 3 finali”.

Sull’esultanza tranquilla: ”Si prende tanta ansia, poi resta il nervosismo. L’esultanza vede un cuore per la mia famiglia, per la mia squadra, per i tifosi. Sono molto carico, molto felice”.

Sul finale di stagione: “C’è un ansia buona perchè siamo in un momento fantastico. Dobbiamo stare tutti uniti, insieme ai nostri tifosi, per raggiungere il nostro obiettivo”.

Cosa aiuta la squadra: “Noi cerchiamo di fare quello che ci dice il mister. Ma a volte la voglia di vincere, la voglia di aiutare il compagno”.

Se guarderanno l’Inter contro l’Udinese: “No noi guardiamo sempre e solo il nostro”.