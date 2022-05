Milan-Fiorentina, il gol di Leao fa esplodere la Curva: emozioni assurde! – VIDEO

Immagini incredibili arrivano direttamente da San Siro! Al gol di Leao una bolgia di tifosi emozionati ha dato vita ad un vero spettacolo…

Una gara al cardiopalma quella tra Milan e Fiorentina, ovviamente per i rossoneri e i suoi tifosi. Una vittoria bella, meritata, di cuore, quella conquistata dalla squadra di Stefano Pioli, che alimenta il grande sogno scudetto. 3 punti importantissimi, e che servono a mantenere distante la rivale Inter.

Quella contro la Viola è stata comunque una partita bloccata sino al finale, l’82’, e che per questo ha regalato emozioni ancor più forti e intense. Il Milan avrebbe potuto trovare in diverse occasioni il vantaggio, purtroppo sprecate e che hanno fatto alzare l’asticella dell’ansia e della pressione psicologica.

Ma per fortuna ci ha pensato lui, l’uomo del momento, a sbloccare la gara sul più bello. Rafael Leao, grazie ad uno strafalcione di Terracciano, si è portato dentro l’area di rigore bucando poi la porta. Un gol che ha scatenato l’euforia magica dei tifosi presenti allo stadio.

Oggi San Siro ospitava ben 70 mila supporters rossoneri. Un’atmosfera incredibile al Meazza, ed essenziale a caricare i ragazzi in questo finale di stagione.

La rete del portoghese ha spento ogni paura e la squadra si è goduta al massimo la soddisfazione dei suoi tifosi! Leao, intervistato nel post-partita, ha definito il momento del gol il migliore della sua carriera sino ad oggi. E come dargli torto? La reazione della Curva lo ha avvolto nella magia del calcio!

Milan, l’esultanza della Curva al gol di Leao: video da brividi!

Direttamente da San Siro ci arrivano delle immagini assurde riprese al gol di Leao e subito dopo. Dal video si notano gli animi in estasi dei tifosi presenti in Curva, che assaporano gli attimi prima e dopo la rete. Urla di felicità, abbracci, gente ammassata una sopra l’altra a far festa.

Immagini che rendono l’idea di quanto l’ambiente Milan sia perso e felice nel suo sogno più grande, quello di vedere il Diavolo sollevare lo scudetto. Ma è ancora presto per parlare, mancano tre gare alla fine, tre finali come dichiarato da Leao. Però, al momento, non si può far altro che godere di questi momenti preziosi e che provocano emozioni immense.

Di seguito il video che mostra la grande esultanza dei tifosi al gol di Rafael: