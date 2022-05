Milan-Fiorentina, manata di Maleh a Tonali: niente secondo giallo – FOTO

Il centrocampista della Fiorentina allarga nettamente il braccio e colpisce Tonali: Valeri non estrae il secondo giallo

Già da inizio gara si capisce che Milan-Fiorentina sarà una sfida tesa e senza esclusioni di colpi. Subito grandi occasioni da una parte e dall’altra con i rossoneri che devono stare a attenti a non concedere troppo.

Non mancano anche delle polemiche sulle decisioni arbitrali, con i rossoneri che lamentano un mancato secondo giallo all’indirizzo di un calciatore della Fiorentina. Al minuto 19 della sfida infatti, Maleh, già ammonito in precedenza, rifila una manata a Sandro Tonali in un duello aereo. Lo scontro è fortuito ma il giocatore marocchino allarga in maniera vistosa il braccio destro, colpendo in pieno volto l’ex Brescia, come si evince dal replay.

L’arbitro Valeri fischia il fallo ma non tira fuori il secondo cartellino all’indirizzo del centrocampista viola. Stefano Pioli è subito corso verso il quarto uomo per richiedere la sanzione ma non è stato accontentato. Il direttore di gara ha graziato Maleh, che ora però avrà gli occhi puntati addosso e dovrà stare molto attento a non commettere altre scorrettezze. Clicca qui per vedere la foto.