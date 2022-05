Milan-Fiorentina, probabili formazioni: staffetta in attacco

Le ultime sulle formazioni che scenderanno in campo alle ore 15 di oggi di Milan e Fiorentina, per l’importante gara di San Siro.

Passaggio a dir poco fondamentale per il Milan quello di oggi pomeriggio a San Siro. Il 1 maggio regalerà una giornata di campionato ad alto tasso di tensione in testa alla classifica.

I rossoneri hanno una grande occasione: sono primi in testa, con i rivali dell’Inter a -2 dopo la sconfitta nel recupero di Bologna. Ed oggi dovranno dimostrare tutta la loro maturità e voglia di vincere contro la Fiorentina in casa.

Stefano Pioli inevitabilmente schiererà la migliore formazione possibile, per evitare sorprese o scelte particolari in un momento così caldo del campionato. Le previsioni sull’undici titolare del Milan sembrano piuttosto ovvie, almeno secondo le indicazioni della Gazzetta dello Sport.

La formazione del Milan

Il Milan si presenterà alla sfida del ‘Meazza’ con solo tre indisponibili. I lungodegenti Kjaer e Florenzi e l’acciaccato Maldini junior. Per il resto tutti a disposizione, con la possibilità per mister Pioli di avere ampia scelta anche a gara in corso.

I rossoneri si schiereranno ovviamente con il classico 4-2-3-1. In porta Maignan, difesa a quattro composta da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali ed il tandem ormai consolidato Kalulu-Tomori in mezzo. La mediana sarà ancora proprietà di Tonali e Kessie, mentre il recuperato Bennacer partirà dalla panchina.

Sulla trequarti Messias dovrebbe agire dal 1′ minuto largo a destra, Brahim Diaz confermato al centro e Rafael Leao a sinistra. In attacco pronta la staffetta: inizierà Giroud come titolare, ma Ibrahimovic scalpita per dare una mano come accaduto la settimana scorsa contro la Lazio.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.

La formazione della Fiorentina

Da non sottovalutare la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano, squadra in lotta per un piazzamento in Europa e tra le più brillanti del campionato per gioco e soluzioni offensive, anche se viene da alcuni risultati negativi.

Nel 4-3-3 previsto dai viola non ci sarà il terzino Odriozola, fermato per un recente acciacco. Sull’out di destra Martinez Quarta dovrebbe vincere il ballottaggio con Venuti. In mediana regolarmente recuperato Torreira, mentre l’attacco si baserà sui movimenti del brasiliano Cabral.

Occhio però agli ex di turno: titolari due vecchie conoscenze milaniste come Bonaventura e Saponara. Partirà invece dalla panchina il polacco Piatek, oggetto misterioso del Milan nel 2019.