Milan-Fiorentina, streaming e diretta tv: dove vedere la partita oggi

Milan-Fiorentina, match cruciale a San Siro tra volata Scudetto e qualificazione europea. Le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Una partita di un’importanza fondamentale quella che disputeranno Milan e Fiorentina dalle 15 di oggi, domenica 1 maggio, in un San Siro ovviamente tutto esaurito.

A quattro giornate dal termine, le due squadre si contendono punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Il Milan, dopo il sorprendente ko dell’Inter a Bologna, ha due punti di vantaggio sui nerazzurri attesi alle 18 a Udinese. La Fiorentina, reduce dallo 0-4 proprio contro i friulani, è pienamente in lotta per un posto in Europa/Conference League con Lazio, Atalanta e Roma.

Sembra quasi superfluo ribadire che ormai ci si gioca la stagione. Il Milan lo farà con la stessa formazione iniziale schierata da Pioli contro la Lazio. Bennacer, recuperato, dovrebbe cominciare dalla panchina e lasciare spazio a Kessie in mediana con Diaz avanzato. Nella Fiorentina, defezione importante alla vigilia con Odriozola out per affaticamento. Al suo posto uno tra Venuti e Martinez Quarta. Recuperato Bonaventura mentre in avanti Cabral dovrebbe essere favorito sull’altro ex rossonero, Piatek. Partirà dall’inizio anche un altro ex Milan, Saponara, titolare a sinistra e preferito a Sottil.

Milan-Fiorentina, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Fiorentina è un’esclusiva assoluta di DAZN. La partita, pertanto, sarà trasmessa in streaming tramite l’applicazione dell’emittente OTT ricevibile, in abbonamento, su smart tv, dispositivi mobili, decoder Tim Vision, Amazon Fire Stick e console di gioco. In telecronaca Stefano Borghi e Massimo Ambrosini, ex di entrambe le squadre. A seguire sempre su Dazn, la diretta esclusiva di Udinese-Inter con Pierluigi Pardo al commento.

Non ci sarà la diretta tv su Sky se non per i clienti business del circuito Horeca (bar, ristoranti, alberghi, pub) tramite l’apposito canale dedicato alla condivisione delle partite in diretta con Dazn. Gli abbonati a Sky dovranno attendere la serata per vedere gli highlights della partita che, invece, saranno disponibili nel pomeriggio su 90°Minuto su Rai 2.

Già stabilita la programazione tv e streaming delle prossime partite del Milan contro Verona e Atalanta, entrambe esclusiva di Dazn. Da stabilire, invece, orari e programmazione dei match della 38.a e ultima giornata, i quali terranno conto dei verdetti eventuali che il campionato dovrà ancora emettere.