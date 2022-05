Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Fiorentina

I rossoneri ottengono il 23simo successo stagionale e ora vedono il sogno scudetto sempre più vicino

Il Milan batte anche la Fiorentina e sale a quota 77 punti in classifica. I rossoneri ottengono l’ennesimo successo di misura in questo campionato e mantengono nuovamente la loro porta inviolata.

Una partita davvero molto ostica contro un avversario che non ha regalato nulla. La squadra di Vincenzo Italiano ha tenuto botta fino a 8 minuti dal novantesimo, dopodiché è capitolata al gol di Rafael Leao. Un primo tempo divertente con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Giroud e Igor sprecano la palla del vantaggio e si va negli spogliatoi in parità. Gara più bloccata nella seconda frazione con Leao ch ha una grande chance ma spreca sparando alto.

Il portoghese si rifà qualche minuto più tardi quando converge verso l’area e incrocia sul primo palo battendo Terracciano. La Fiorentina non riesce a reagire e a San Siro finisce 1-0. La squadra di Pioli si porta a +5 sull’Inter, attendendo l’impegno dei nerazzurri sul campo dell’Udinese alle 18. La formazione di Simone Inzaghi non può sbagliare se vuole rimanere in scia del Diavolo. Un altro passo molto importante per il Milan, che la prossima settimana sarà attesa da un’altra gara molto ardua al Bentegodi contro il Verona di Igor Tudor.

Ecco la classifica aggiornata:

Milan 77

Inter 72

Napoli 70

Juventus 69

Lazio 59

Roma 58

Fiorentina 56

Atalanta 55

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 46

Udinese 43

Bologna 42

Empoli 37

Sampdoria 33

Spezia 33

Cagliari 28

Salernitana 25

Genoa 25

Venezia 22