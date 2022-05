Come Pogba: lascia lo United a zero, c’è il Milan!

Dall’Inghilterra giungono importanti aggiornamenti sulla situazione riguardante l’esterno offensivo del Manchester United: piace al Milan!

Nonostante una stagione che va per il verso giusto, almeno sinora e per quanto riguarda il campionato, il Milan come società e dirigenza è sempre molto attento alle varie possibilità che offre il calciomercato. L’intenzione è quella di migliorare quanto più possibile la rosa in vista della prossima stagione in cui i rossoneri dovranno essere protagonisti.

Protagonisti, si spera, non soltanto in Serie A o comunque in ambito italiano in generale, ma anche in Champions League, traguardo già raggiunto aritmeticamente dai rossoneri. Altro aspetto da tener conto è quello del passaggio di proprietà del club: alla fine Investcorp acquisirà il Milan da Elliott? Tutto lascia presagire che l’accordo possa essere ultimato nelle prossime settimane e dunque che ci siano tutti i presupposti affinché l’affare vada in porto.

Nonostante il subentro del fondo con sede in Bahrain, pare che ma dirigenza formata da Maldini e Massara possa seriamente rimanere al suo posto e così proseguire nel lavoro che finora ha portato i suoi frutti e anche qualcosa in più. Per questo motivo non sono previsti stravolgimenti in ambito calciomercato e si seguirà ancora la solita linea: giovani di prospettiva da abbinare a calciatori più esperti e con una certa qualità tecnica ma anche umana. Kjaer e Ibrahimovic insegnano che c’è bisogno anche di esperienza. Maignan, Leao e company dimostrano che bisogna anche affidarsi all’estro, alla fantasia e alla gioventù.

ESPN – Milan e Juventus interessati all’esterno del Manchester United

Magari acquistare un giocatore che sia una sorta di via di mezzo tra l’esperienza e l’età sarebbe altrettanto apprezzabile dalla tifoseria. Ecco perché gli occhi del Milan sono rivolti in Inghilterra, in particolar modo nella città di Manchester. Interessa molto a Maldini l’esterno offensivo Jesse Lingard. Il calciatore inglese è in scadenza di contratto con lo United, ma è sul taccuino anche della dirigenza della Juventus per quello che potrebbe essere un bel duello di mercato.

Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di ESPN, stasera Lingard giocherà per l’ultima volta ad Old Trafford con la maglia dei Red Devils prima di lasciare la squadra a parametro zero. Il suo contratto infatti scade al termine di questa stagione e per questo si tratterebbe di un affare gratis per il Milan. Potrebbe essere lui l’uomo offensivo tanto ricercato da Pioli? Per caratteristiche assolutamente sì, da capire se i rossoneri vorranno affondare il colpo con l’agente del giocatore ed iniziare così una trattativa vera e propria, cercando di anticipare la Juventus.