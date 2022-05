Milan-Fiorentina tramessa nel Metaverso: è la prima partita di sempre – FOTO

La sfida di ieri fra i rossoneri e la viola è stata trasmessa nel metaverso: ecco un’immagine della stanza di Lega Serie A

Come vi avevamo anticipato, domenica 1 maggio il match delle 35sima giornata di campionato di Serie A, Milan-Fiorentina, disputato a San Siro e vinto dai rossoneri per 1-0, è stato trasmesso nel metaverso.

E’ stato infatti possibile assistere alla sfida tra il Diavolo e la Viola all’interno della stanza di Lega Serie A, presente nel metaverso di The Nemesi. Si è trattato del primo evento calcistico di un campionato ad essere stato trasmesso nel metaverso, grazie al progetto ideato dalla Lega Serie A, in collaborazione appunto con The Nemesis.

Ha commentato questa iniziativa anche l’AC Milan Chief Revenue Officer, Casper Stylsvig. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Siamo orgogliosi di essere stati protagonisti della prima partita di campionato ufficiale trasmessa nel metaverso, grazie all’iniziativa pionieristica della Lega Serie A e partner coinvolti”.

Stylsvig ha poi aggiunto: “E’ un traguardo di cui come club andremo orgogliosi in quanto perfettamente in linea con lo spirito innovativo del Milan, impegnato in un processo di modernizzazione e digitalizzazione importante che ha visto il club raggiungere risultati importanti, e da sempre attento a sfruttare i trend del mondo digitale per ingaggiare gli oltre 500 milioni di tifosi del Milan nel mondo”.

Ecco qui un’immagine della stanza di Lega Serie A durante la trasmissione di Milan-Fiorentina: