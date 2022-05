“Ho ancora fame”, il commento di Leao infiamma i tifosi – FOTO

Rafael Leao ha raggiunto le 10 reti in campionato e la Lega Serie A lo ha festeggiato sui social. La risposta del portoghese è elettrizzante!

Ancora una volta Rafael Leao è stato decisivo per il suo Milan. La gara contro la Fiorentina, a San Siro, ha portato 3 punti importantissimi in vista della volata scudetto, e l’artefice è stato proprio il portoghese. Rafa ha segnato la miracolosa rete dell’1-0, sancendo di fatto il risultato.

L’errore di Terracciano è stato sicuramente decisivo, ma l’entrata in area di Leao e il conseguente dribbling sull’avversario, prima di bucare la porta, sottolineano tanto merito da parte del giocatore. Adesso, ma già da qualche tempo, il portoghese è la stella indiscussa della squadra di Stefano Pioli. Un attaccante esplosivo, in grado di cambiare le sorti di una gara in qualsiasi momento.

Rispetto alla scorsa stagione, Rafa ha trovato continuità e testa. Oltre a far correre le gambe, mette tanta cognizione nelle sue giocate. Per carità, non è mai perfetto, ma il suo grande potenziale da sempre una grossa mano. I suoi numeri e le sue statistiche sono nettamente migliorate rispetto all’anno passato.

Non è un caso che nella stagione in corso Leao abbia messo a segno i suoi primi 10 gol in Serie A. Una doppia cifra che corona una crescita assolutamente evidente. L’anno scorso erano state 6 le reti in campionato, con 6 assist. Quest’anno sono invece stati i 5 servizi per i compagni. Ma la Serie A non è ancora finita! Ad ogni modo, il traguardo dei 10 gol rispecchia a pieno il momento attuale dell’ex Lille.

Dopo la rete contro la Fiorentina, San Siro è esploso totalmente, e ha reso lodi di gratitudine a Leao. Rafa ha definito quel momento il migliore della sua carriera sino ad oggi. È stato completamente avvolto dalle urla e dai cori della sua tifoseria, e soltanto a riguardare le immagini vengono i brividi.

La Lega Serie A festeggia Leao, lui risponde

Non soltanto i tifosi. Anche la Lega Serie A ha voluto festeggiare le 10 reti messe a segno da Leao in questo campionato. La sua prima doppia cifra! Sul proprio canale Twitter, la Lega ha dedicato un post al portoghese. “Prima volta a quota 10 gol” ha scritto, aggiungendo emoticon di applausi e di diamanti.

Già, Leao è proprio il diamante più prezioso del Milan in questo momento. Ci ha messo poco Rafa a rispondere al post della Lega Serie A. “Ancora più affamato” ha risposto l’attaccante, mettendo in risalto la sua voglia di dimostrare ancor di più il suo valore e aiutare la squadra nel raggiungimento dell’obiettivo finale. La sua frase ha ovviamente infiammato gli animi dei followers rossoneri che hanno riempito di commenti la bacheca del loro beniamino. Passione e tanto, tanto cuore!

Lo Scudetto è una possibilità reale, concreta, e se verrà, Rafael Leao avrà un posto di privilegio tra i protagonisti meritevoli dell’impresa!

Di seguito il post e la risposta del rossonero: