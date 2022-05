Dybala, nuovo colpo di scena: l’annuncio dell’agente

Stamattina sembra ormai fatta per l’approdo di Dybala all’Inter, adesso invece arrivano le prime smentite. Per ora nessun tipo di accordo

Sarà un’estate molto calda per quanto riguarda il calciomercato. E non lo sarà soltanto per il Milan, che arriva alla prossima sessione estiva da grande candidata ed essere protagonista delle trattative sia in entrata che in uscita. Ci sarà da divertirsi, tra telenovele e accordi clamorosi. Tra questi ultimi rientra ovviamente anche Paulo Dybala.

Il talento argentino, come ormai ben noto a tutti, al termine della stagione lascerà la Juventus a parametro zero in quanto ha deciso, insieme al suo agente, di non accettare la proposta di rinnovo arrivata dalla dirigenza bianconera. Per intenderci, la stessa e identica situazione che ha visto protagonista Franck Kessie in questa stagione e Donnarumma e Calhanoglu nel recente passato con il Milan. Addio senza alcun tipo di introito per la società che finora ne ha detenuto il cartellino.

Potrebbe essere anche la stessa situazione di Alessio Romagnoli, anche se qui ultimamente si è aperto qualche spiraglio di rinnovo con i rossoneri. Tornando a Dybala, ovviamente c’è stato un vero e proprio terremoto mediatico nel momento in cui è arrivata, qualche settimana fa, la notizia ufficiale della separazione dalla Juventus. Sono tanti i club interessati a La Joya, sia in Italia ma soprattutto in Europa. Tra questi c’è anche il Milan, anche se al momento Maldini e Massara pare abbiano effettuato soltanto una chiamata di cortesia al suo entourage per capire come fosse effettivamente la situazione.

L’agente di Dybala: “Nessun accordo né in Italia né in Europa”

Per il Milan si tratterebbe di un grandissimo acquisto, con Pioli che lo andrebbe ad utilizzare nel ruolo puro di trequartista alle spalle della punta. Per ora però si tratta soltanto di un lontanissimo sogno, la realtà è un’altra, ovvero che Dybala è molto vicino all’Inter. A riportare la notizia è stata questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha raccontato di un’operazione ai dettagli sulla base di uno stipendio annuale che si aggira intorno ai 6 milioni di euro netti.

A smorzare l’entusiasmo però dei tifosi nerazzurri ci ha pensato direttamente l’agente dell’argentino, Jorge Antun, che con una nota ufficiale ha fatto sapere realmente qual è la situazione attuale che riguarda il suo assistito: “Al momento non è stato raggiunto nessun tipo di accordo con alcuna società, che sia all’estero o in Italia. Adesso il giocatore è concentrato solamente soltanto su questo finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia“.