“Ha scelto il Milan”: accodo quadriennale

Il giocatore ha scelto il Milan. Il club rossonero chiude per un nuovo colpo, che rafforzerà la squadra di Stefano Pioli. Ecco tutti i dettagli

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare assiduamente sul mercato. I due dirigenti vogliono chiudere il prima possibile le trattative per consegnare a Stefano Pioli un Milan ancora più forte.

Si segue la squadra da vicino a Milanello ma allo stesso tempo si continua a tenere vive le trattative che vedranno la fumata bianca una volta ultimato il passaggio di proprietà.

Come vi stiamo raccontando, ormai da giorni, è tutto apparecchiato per accogliere siano Sven Botman e Divock Origi. Sia il difensore olandese che l’attaccante belga hanno detto sì a Maldini. Il calciomercato rossonero – salvo clamorosi colpi di scena – ripartirà dunque da qui.

Nuovo colpo

Il terzo colpo che il Milan vorrebbe mettere a segno, non è un segreto, è quello di Renato Sanches. I contatti con il suo entourage vanno avanti da tempo. Il club rossonero fu vicino a portare in Italia il portoghese già a gennaio. Le conversazioni tra le parti non sono mai cessate e negli ultimi giorni il centrocampista si è avvicinato in maniera importante alla firma col Milan.

Sanches vuole il rossonero ed è pronto a raggiungere l’amico Mike Maignan. Arrivano, ormai, solo conferme per un affare che dovrebbe andare in porto con il Lille per meno di 20 milioni di euro. Per il calciatore invece è pronto un contratto da 4/5 milioni di euro.

Conferma tutto Nicolò Schira, che scrive che Renato Sanches ha scelto il Milan. Accordo quadriennale a 4,5/5 milioni di euro netti a stagione. Nessuna richiesta di 7 milioni, come circolato nelle scorse settimane. Battuta la concorrenza dell’Arsenal, con il portoghese che ha deciso di sposare il progetto rossonero. Anche la Juventus aveva manifestato interesse per Sanches ma l’affare appare davvero in dirittura d’arrivo.