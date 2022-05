Hellas Verona-Milan, designato l’arbitro Doveri: i precedenti

L’Associazione Italian Arbitri ha designato Doveri per Verona-Milan: scopriamo tutte le scelte per la prossima giornata del campionato.

L’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per le partite del 36esimo turno della Serie A 2021/2022. Per Hellas Verona-Milan, in programma domenica sera, è stato designato Daniele Doveri.

Il 44enne fischietto di Volterra sarà assistito dai guardalinee Carbone e Bresmes, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. In sala VAR il collega Aureliano, con Passeri come assistente.

Doveri ha 15 precedenti con l’Hellas Verona: 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato la squadra di Igor Tudor nei pari contro Genoa e Fiorentina, e nel KO al Bentegodi contro il Napoli.

L’arbitro ha diretto il Milan in 24 precedenti: 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Nell’attuale stagione i rossoneri hanno pareggiato per tre volte con Doveri: 1-1 con la Juventus all’Allianz Stadium, 1-1 contro l’Inter all’andata e o-0 in trasferta contro il Torino. In quest’ultima occasione ha negato un rigore abbastanza evidente a Theo Hernandez, spinto da Wilfried Singo in area granata.

Di seguito le designazioni complete della 36esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

TORINO – NAPOLI Sabato 07/05 h. 15.00

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MASSARA

IV: CAMPLONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: IRRATI

LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45

MASSA

BOTTEGONI – VONO

IV: PATERNA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – ATALANTA h. 12.30

MARESCA

PAGLIARDINI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: VOLPI

VENEZIA – BOLOGNA h. 15.00

MARINELLI

PERETTI – PAGANESSI

IV: MIELE G.

VAR: MAGGIONI

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – CAGLIARI h. 18.00

DI BELLO

BINDONI – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MELI

H. VERONA – MILAN h. 20.45

DOVERI

CARBONE – BRESMES

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – ROMA Lunedì 09/05 h. 20.45

GUIDA

VECCHI – ROCCA

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: SANTORO