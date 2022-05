Maglia Away Milan 2022-2023, l’anticipazione di Footy Headlines – FOTO

Svelata la maglia da trasferta dei rossoneri per la prossima stagione: ecco le anticipazioni del kit

Sono tantissime le novità in casa Milan in questi giorni e nel frattempo è stata anche svelata la seconda maglia dei rossoneri per la stagione 2022/2023.

A rivelare la notizia è stato, come al solito, Footy Headlines, il sito che anticipa sempre questo tipo di novità sui kit da gara delle squadre. Il portale ha pubblicato uno foto di quella che sarò la divisa da trasferta della squadra rossonera nella prossima stagione calcistica. Come si può facilmente notare, il colore predominante in questo caso è il bianco.

La caratteristica distintiva della divisa che indosserà la squadra di Stefano Pioli è la presenza delle strisce sottili e orizzontali di colore nero che non arrivano fino ai lati ma si fermano prima. Si tratta di uno stile che non era mai entrato nelle maglie da gioco del Milan nella sua storia. Secondo quanto riporta Footy Headlines a nuova maglia realizzata da PUMA verrà lanciata a metà luglio. Ecco la foto della maglia: