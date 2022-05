Milan, al Bentegodi 16mila tifosi rossoneri: l’aspra critica del sindaco di Verona

Il Sindaco di Verona si è esposto in maniera critica sulla presenza dei 16 milioni tifosi rossoneri al Bentegodi per la sfida contro il Milan…

Domenica sera il Milan tornerà in campo per confermare quanto di buono fatto sino a questo momento, almeno si spera. La squadra di Stefano Pioli è chiamata alla vittoria e quindi alla conquista dei 3 punti per credere fino in fondo allo Scudetto.

Non si potranno commettere passi falsi, dato che l’Inter, acerrima rivale per il titolo, è lì a distanza di soli 2 punti. Quella contro l’Hellas Verona rappresenta la terzultima gara di campionato, prima di Atalanta e Sassuolo. Sulla carta, quella più semplice per i rossoneri, ma non è affatto scontato che sia così.

La squadra guidata da Tudor ha dimostrato grandi cose nell’arco di questa stagione, mettendo spesso i bastoni fra le ruote alle varie big del campionato. In fase offensiva, i gialloblu si sono confermati una formazione parecchio pericolosa. Per questo servirà la massima attenzione e cura ai dettagli da parte di Pioli e i suoi giocatori.

Come di consueto, però, il Milan potrà contare su un 12esimo uomo in campo, ovvero il suo pubblico. Già a Roma, contro la Lazio, i rossoneri hanno potuto contare sulla spinta di più di 10.000 tifosi presenti nel settore ospiti. Grande bolgia ad incitare la squadra nella vittoria finale.

Contro l’Hellas, a Verona, è pronosticata la presenza di addirittura 16 mila tifosi rossoneri. Questo perchè il Bentegodi ha reso libero l’accesso anche negli altri settori dell’impianto. Una scelta per niente apprezzata dal sindaco del capoluogo veneto.

Sboarina: “Ordine pubblico a rischio”

Intervistato da Il Corriere di Verona, il Sindaco della città ha opinato fortemente la scelta di aprire lo stadio ad un così alto numero di tifosi ospiti. Francesco Sboarina ha criticato duramente tale decisione, definendola poco intelligente. Il Primo Cittadino di Verona teme forti ripercussioni sull’ordine pubblico della sua città. Queste le sue dichiarazioni:

Domenica ci saranno 16mila tifosi della squadra rossonera. La decisione non mi sembra intelligente. Stiamo lavorando con la Questura per creare un piano di avvicinamento e di allontanamento allo Stadio Bentegodi, perimetrando tutta la zona. Il rischio è che il lavoro di prevenzione e di controllo mirato alla serenità di recarsi alla partita e del traffico sia vanificato, trovandosi in un contesto incontrollato e incontrollabile

Insomma, secondo il Sindaco la presenza dei tifosi del Milan potrebbe creare disordini non di poco conto. Da comprendere come verrà gestita nell’effettivo la situazione circostante allo Stadio.