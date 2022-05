Milan, l’AIC premia un rossonero: è il miglior giocatore d’aprile

Il portiere rossonero riceve il riconoscimento dall’Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del mese

Mike Maignan è uno dei protagonisti indiscussi di questa fantastica stagione del Milan. L’ex Lille ha conquistato subito tutti riuscendo a non far rimpiangere neanche un po’ la partenza di Gianluigi Donnarumma.

Le parate dell’estremo difensore francese sono valse al Diavolo tanti punti fino ad ora e gli hanno portato tanti elogi. Ora però arrivano anche i riconoscimenti ufficiali, decisamente meritati, per Maignan. Il rossonero è stato infatti premiato come miglior giocatore del campionato nel mese di aprile dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Si tratta fra l’altro del primo portiere a vincere questo premio.

Nel comunicato si legge: “Ad aprile ha fatto solo undici parate in cinque partite, ma quattro di queste sono state come un gol”. Uno dei riferimenti è sicuramente al miracolo di domenica scorsa su Cabral in Milan-Fiorentina, che ha permesso ai rossoneri di guadagnare i tre punti contro la squadra viola. Le altre parate importanti sono arrivate su Barrow (Bologna), Vojvoda (Torino) e Hernani (Genoa).