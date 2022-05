ML – Milanello, buone notizie per Florenzi: gli aggiornamenti

Arrivano novità molto positive da Milanello riguardo le condizioni del laterale rossonero: il rientro si avvicina

Il Milan continua ad allenarsi per preparare l’importante sfida di domenica sera al Bentegodi contro il Verona di Igor Tudor. La squadra si è ritrovata come al solito a Milanello e ci sono notizie positive.

Nella giornata di oggi infatti Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni. Già ieri infatti il laterale romano aveva svolto un allenamento differenziato e ora il suo rientro si avvicina. L’ex Paris Saint Germain non è a disposizione ormai da diverso tempo, dato che ha giocato l’ultima volta nel match di San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, risalente allo scorso 4 aprile.

Le cose ora però sembrano di gran lunga migliorate e dopo l’intervento al ginocchio del mese scorso, le speranze di rivederlo in questo finale di stagione crescono. Il 31 enne vuole tornare ad aiutare i compagni a tutti i costi per dare un contributo nella lotta con l’Inter per il titolo. Stefano Pioli sorride e si appresta a riavere praticamente tutti gli elementi della rosa a disposizione, ad eccezione del lungodegente Kjaer, ovviamente.