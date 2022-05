Niente Milan, visite mediche con il Bayern: in arrivo l’annuncio

Un laterale difensivo accostato anche al club rossonero dovrebbe proseguire la sua carriera in Germania: affare a parametro zero, ma ingaggio altissimo.

Il Milan a fine campionato dovrà decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto per Alessandro Florenzi. L’acquisto a titolo definitivo del cartellino costa circa 4,5 milioni di euro.

Il laterale arrivato dalla Roma ha avuto alcuni infortuni che hanno un po’ ostacolato la sua stagione, ma nel complesso ha abbastanza soddisfatto Stefano Pioli. Ha messo in campo diverse buone prestazioni, soprattutto da novembre in poi dopo delle prime apparizioni solo sufficienti. Si è anche ben inserito nello spogliatoio e ha saputo guadagnarsi pure la stima dei tifosi.

L’età (31 anni) e lo stipendio (3 milioni netti annui) forse non giocano a suo favore, però l’esperienza di Florenzi potrebbe fare ancora comodo al Diavolo. La decisione verrà presa una volta che la Serie A 2021/2022 sarà terminata. Finora è trapelato che il riscatto è possibile, ma tutto può succedere.

Calciomercato Milan, sfuma un potenziale sostituto di Florenzi: va in Bundesliga

In questi mesi sono circolati i nomi di alcuni terzini destri che avrebbero potuto rimpiazzare Florenzi. Tra questi figura anche Noussair Mazraoui, marocchino classe 1997 che milita nell’Ajax. Ha un contratto in scadenza a giugno 2o22 e dunque può essere ingaggiato a parametro zero.

Tante società importanti lo hanno messo nel mirino, ma sembra che a spuntarla sia stato il Bayern Monaco. Stando a quanto rivelato dal quotidiano tedesco Bild, Mazraoui avrebbe già completato le visite mediche e presto dovrebbe arrivare l’annuncio della firma del nuovo contratto. La fonte riferisce che il giocatore andrà a guadagnare uno stipendio da 8 milioni di euro lordi all’anno, una cifra molto importante.

Per il Milan era difficile pensare di proporre un ingaggio del genere. Senza dimenticare che ci sono delle commissioni da corrispondere agli agenti di Mazraoui. Anche il Barcellona si era interessato concretamente al terzino dell’Ajax, però in Germania si dicono sicuri che con il Bayern Monaco è tutto fatto. Non rimane che attendere l’eventuale annuncio del club bavarese.