Sky News – RedBird Capital Partners vuole comprare il Milan: contatti con Elliott

Non solo Investcorp, anche RedBird Capital Partners punta a comprare il club rossonero da Elliott: arrivano news importanti in merito.

Tutti sanno che c’è una trattativa in corso tra Elliott Management Corporation e Investcorp per la cessione del Milan. Anche se le parti non si sono espresse ufficialmente, non è arrivata neppure una smentita. Ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto al termine del campionato di Serie A in corso.

Ma da Sky News giunge notizia che anche RedBird Capital Partners ha contattato l’attuale proprietà rossonera per cercare di raggiungere un accordo. La fonte spiega che il raggiungimento di un’intesa sarebbe possibile in pochi giorni. Non è chiaro se sia effettivamente possibile che salti l’affare con Investcorp, ma c’è in atto un tentativo di cambiare le sorti di una situazione che sembrava ormai indirizzata.

RedBird Capital Partners è una società di investimento privata degli Stati Uniti. Si tratta di uno degli investitori più prolifici al mondo negli sport d’élite e nelle società tecnologiche. Lo scorso anno ha acquisito poco più del 10% del Fenway Sports Group (FSG), proprietario del Liverpool, per 750 milioni di dollari. Possiede anche la squadra di baseball dei Boston Red Sox e il New England Sports Network. Nel calcio possiede l’85% del Tolosa, club francese.

Da Sky News non escludono che soggetti che non sono riusciti a comprare il Chelsea possano pensare a comprare altre squadre europee, Milan compreso. Com’è noto, Elliott sta trattando la cessione del club rossonero per 1,1 miliardi di euro ed è questa la cifra che serve per farsi avanti.

Al momento né Elliott né RedBird Capital Partners hanno deciso di commentare l’indiscrezione circolata. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi giorni e se davvero la trattativa con Investcorp possa saltare, nonostante voci che la danno verso la chiusura una volta terminato il campionato.