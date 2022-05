Il Milan è avvisato: “Vogliamo un’altra Fatal Verona”

Le parole del giocatore dell’Hellas Verona non lasciano spazio ad interpretazioni. I gialloblu faranno di tutto per strappare punti ai rossoneri

Sarà una battaglia sportiva, sarà una partita tutta da giocare, perché al Milan non regala niente nessuno. E ne abbiamo avuto conferma più volte durante questa stagione. Ogni avversario dei rossoneri, quando affronta il diavolo, decide di fare la partita della vita, giustamente, per cercare di fare lo sgambetto alla squadra di Pioli.

E’ vero, il più delle volte è stato lo stesso Milan a cadere nella trappola, perdendo clamorosi punti soprattutto tra le mura amiche ma non solo con Spezia, Salernitana, Udinese, Bologna, e non solo. Mentre l’Inter ieri sera ha compiuto una “clamorosa” rimonta battendo l’Empoli a San Siro per 4-2 (perdeva 0-2 dopo 25 minuti, ovviamente con annesse polemiche arbitrali per i voli angelici di Barella e un fallo abbastanza netto dello stesso numero 23 non ravvisato in occasione del pareggio) e la Juve ha perso incredibilmente 2-1 a Genova subendo due reti nei minuti finali del match con annesso gol sbagliato da non crederci di Kean, il Milan ogni settimana è costretto a dare il 101% per avere la meglio sugli avversari.

In questo momento l’Inter è tornata al comando della classifica con un punto in più rispetto ai rossoneri, che dovranno vedersela domani sera al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di Igor Tudor. La vigilia di questa gara è stata molto accesa, in quanto spesso si è ricordato di quella “Fatal Verona” che nel corso della storia si è ripetuta per ben due volte. Speriamo ovviamente che non ci sia un terzo capitolo… Caprari ha già ammesso che migliaia di tifosi interisti lo hanno contattato su Instagram chiedendogli di fermare il Milan: diciamo che la partita è stata caricata molto dal punto di vista emotivo ed agonistico, è un dato di fatto.

Casale: “Giroud ed Ibra bravi, ma temo un altro giocatore rossonero”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto il difensore dell’Hellas Verona, Nicolò Casale. Ha parlato dell’imminente sfida col Milan: “Ovviamente mi hanno parlato dei due episodi della Fatal Verona, sono delle imprese storiche. Noi ci proveremo ancora una volta, non tanto per non far vincere lo Scudetto al Milan ma perché farebbe piacere a noi. Vogliamo il record di punti, con un’altra vittoria arriveremmo a 55: faremmo la storia“.

Vedi, caro Casale, per fare il record di punti il tuo Verona avrebbe a disposizione altre due partite dopo il Milan, magari ci provate dopo…

Scherzi a parte, Casale ammette di temere soprattutto un calciatore nei rossoneri: “Ibra è immenso, Giroud pure perché ha vinto tanto a livello mondiale. Ma mi preoccupa più di tutti Rafa Leao, quando parte palla al piede può diventare imprendibile. Ci sarà bisogno di attenzione su tutti, ma su di lui in particolare”.