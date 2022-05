Atalanta, tre rientri per il Milan: le ultime

Da Bergamo forniscono degli aggiornamenti sulle condizioni dei vari infortunati: filtra ottimismo per il recupero

Mancano solo due giornate alla fine del campionato e il Milan, al quale bastano 4 punti per laurearsi campione d’Italia, non vuole assolutamente commettere passi falsi.

Domenica alle 18 c’è il primo ostacolo, forse il più arduo da superare, ovvero l’Atalanta. I bergamaschi faranno visita al Diavolo per il match che è in programma a San Siro alle ore 18. Migliorano anche le condizioni dei giocatori della Dea, che ce la metteranno tutta per esserci contro i rossoneri.

Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, la situazione riguardante alcuni acciaccati non preoccupa più di tanto. I nerazzurri torneranno ad allenarsi nella giornata di domani martedì 10 maggio, e nell’arco della settimana vorrebbero recuperare a pieno i vari infortunati. Contro lo Spezia non erano disponibile il difensore tuttofare Giorgio Scalvini e il centravanti Duvan Zapata: il primo per una contusione alla coscia, il secondo per un problema di natura muscolare all’adduttore. Tuttavia, salvo complicazioni impreviste dovrebbero essere tranquillamente arruolabili domenica.

Così come dovrebbe esserlo anche il centrale argentino José Luis Palomino, che aveva stretto i denti già nella trasferta con i liguri nonostante non fosse al meglio. La squadra di Gian Piero Gasperini dovrebbe quindi partire al completo alla volta di Milano, considerando anche il fatto che non ci sono squalificati tra le fila dei nerazzurri.