Castillejo, gol senza scarpa in allenamento: poi carica la squadra – VIDEO

Tutta l’energia positiva di Samuel Castillejo. Gol da fenomeno in allenamento, addirittura senza una scarpa. Ma impressiona un’altra cosa

Nonostante non sia più nei piani di Stefano Pioli, e questo pare abbastanza evidente, Samuel Castillejo continua a comportarsi da professionista esemplare ed ha sempre promesso amore ed impegno al Milan finché vestirà la maglia rossonera. Questo suo modo di fare ha fatto sì che entrasse nel cuore dei tifosi ed è molto apprezzato per il suo atteggiamento sempre positivo.

Il Milan è una grande famiglia. E’ un anno particolare, perché nessuno può negare che la squadra di Pioli dal punto di vista qualitativo sia inferiore complessivamente rispetto all’Inter. Ma è il gruppo che forse, si spera, alla fine farà la differenza. La compattezza della squadra è clamorosa, sembra davvero che tutti abbiano un legame fraterno. In questo il tecnico emiliano è stato bravissimo, è la cosa più importante che è riuscito a fare in questa sua esperienza rossonera, oltre ovviamente la parte tecnico tattica. Ma se in un gruppo non si crea unione, complicità, voglia di lottare per il compagno, non si va da nessuna parte.

Bravo Stefano Pioli ma bravi anche tutti i componenti di questo gruppo. Tra questi c’è anche Samuel Castillejo. Arrivato ormai diverse stagioni fa alla corte del diavolo, Samu ha sempre faticato un po’ ad entrare nel cuore del gioco del Milan. Prima “coperto” da Suso, adesso messo da parte per l’exploit di Leao. In realtà sin dall’arrivo di Stefano Pioli si era capito che Castillejo non avrebbe più avuto un ruolo centrale nel club, ma nonostante tutto si è sempre contraddistinto per alcune caratteristiche, come la voglia di lottare anche in quei pochi minuti in cui scendeva in campo oppure il suo amore per la maglia.

Castillejo emblema di un gruppo unito e vincente

Questa stagione per lo spagnolo è stata molto travagliata. In particolare per vicende extra-calcistiche: è stato costretto a chiudere per un periodo i suoi profili social a causa di insulti di alcuni pseudo tifosi. Rincuorato a San Siro da tutto il popolo milanista, Castillejo ha sempre dichiarato amore per il club e per tutto l’ambiente, pur giocando davvero poco o nulla.

Quest’oggi a Milanello Samu si è reso protagonista di una grande giocata in allenamento: un gol all’incrocio dei pali senza scarpa, persa in precedenza dopo un contrasto. Ma quello che più ha colpito è la frase che accompagna il video della rete pubblicato sul suo profilo Instagram: “Pronti a lottare, con o senza scarpe. Tutti uniti e concentrati sul nostro obiettivo!”. C’è unione nello spogliatoio, c’è entusiasmo. C’è anche un po’ di Samu Castillejo in questo Milan.