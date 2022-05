“Tonali sarà il capitano”: futuro scritto per il centrocampista

Le parole dell’ex agente di Sandro Tonali. Roberto La Florio non ha alcun dubbio: poi dice la sua sul confronto con Barella

Sandro Tonali è il calciatore del momento. Ieri ha festeggiato il suo compleanno, come meglio non si poteva. Doppietta e vittoria in rimonta contro il Verona. Un successo pesante, che avvicina il Milan all’obiettivo dello Scudetto.

Ma il centrocampista, fresco 22enne, non è venuto fuori solo nell’ultimo periodo. L’ex Brescia è autore di una stagione praticamente perfetta, dopo un anno da dimenticare.

Tonali si è preso il Milan e non lo mollerà più. SerieANews.com per parlare del momento del centrocampista classe 2000 ha contattato l’ex agente del calciatore Roberto La Florio.

Le dichiarazioni dell’agente

La doppietta è arrivata dopo il gol decisivo contro la Lazio, che per certi versi è ancora più pesante: “Per me, è una grande soddisfazione – afferma l’agente -. Vederlo lì, con la maglia del Milan, la sua squadra del cuore. È un sogno suo e, per me, una gratificazione aver puntato su un giovane nel 2016 e vederlo diventare così decisivo con i rossoneri”.

Crescita esponenziale – “Per me non si tratta di nessuna sorpresa. Ha sempre avuto delle qualità importantissime. Era quasi scontato che sarebbe venuto fuori in tutto il suo talento. È stato bravo il Milan ad avere pazienza ad averci creduto. E Sandro è stato bravo a rinunciare a parte dello stipendio per continuare a vestire questa maglia. È un merito comune, un matrimonio riuscito sotto tutti i punti di vista”.

Tonali, futuro rossonero – “Sandro sarà il futuro capitano del Milan – prosegue La Florio -. Glielo auguro, è il mio auspicio. Confronto con Barella? Sono entrambi molto forti, così come altri elementi del nostro campionato”.