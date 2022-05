Si libera a zero: offerta in arrivo

Uno dei centrocampisti accostati al Milan può finire in Premier League a parametro zero: pronta una ricca offerta.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono molto attenti al mercato dei giocatori che vanno in scadenza di contratto. Ci sono alcune occasioni interessanti che possono essere sfruttare per rinforzare la squadra.

Non è un caso che da tempo sia stata avviata una trattativa per Divock Origi, attaccante che a fine stagione può lasciare il Liverpool a parametro zero. Le parti sembrano molto vicine a un accordo su durata contrattuale e stipendio. Da capire solo se scatterà la clausola che consente ai Reds di prolungare fino al 2023.

Oltre a Origi, ci sono anche altri calciatori che farebbero comodo al Milan. In Inghilterra spesso si è parlato di Jesse Lingard, trequartista in scadenza con il Manchester United. Sono stati accostati al Diavolo pure Paulo Dybala e Federico Bernardeschi della Juventus, ma difficilmente li vedremo a Milanello.

Calciomercato Milan, addio Kamara? Può finire in Premier League

Anche tra i centrocampisti ce ne sono alcuni che si liberano gratis e che potrebbero rivelarsi utili a Stefano Pioli. Ad esempio, in scadenza ci sono Corentin Tolisso del Bayern Monaco e Florian Grillitsch dell’Hoffenheim. Ma il nome più spesso associato al Milan è quello di Boubacar Kamara.

Il 22enne francese era stato oggetto di una trattativa già nell’estate 2021, però il Marsiglia rifiutò l’offerta presentata per il suo cartellino e l’operazione non andò in porto. Il club della Costa Azzurra sperava di convincerlo a rinnovare, ma lui desidera cambiare aria. Ha diverse proposte.

Il Milan non viene dato in pole position in queste settimane, però non è detto che non possa farsi avanti. Spesso si è parlato dell’Atletico Madrid, ma non va esclusa la Premier League come destinazione. Il giornalista Ekrem Konur ha confermato il forte interesse dell’Aston Villa, che a breve avrà colloqui con l’entourage ed è pronto a offrire un importante contratto di cinque anni. Sarebbero cinque le squadre principali interessate al giocatore.

Kamara è certamente un centrocampista con buone qualità e nel 4-2-3-1 di Pioli si potrebbe adattare bene. Difficile dire quante chance ci siano di vederlo a Milanello. Forse poche, dato che da tempo è Renato Sanches del Lille ad essere indicato come principale obiettivo per la mediana rossonera.

Inoltre, dalla Francia era trapelato che l’entourage di Kamara ha chiesto molti soldi tra stipendio e commissioni, motivo per il quale la Roma si era tirata indietro. E il Milan, che sulle commissioni ha una politica molto rigorosa, potrebbe fare lo stesso. Per ogni operazione c’è un limite di budget che viene imposto ed è difficile che si vada oltre.